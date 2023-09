¡Imperdible! Bioserie de María Conchita Alonso contará relación con un famoso narco: Hora, fecha y dónde ver

La cantante y actriz María Conchita Alonso rompió el silencio y confesó la tarde del lunes 11 de septiembre durante una entrevista para “El Gordo y la Flaca”, como van los preparativos para lo que será su show biográfico llamado "Sin... Vergüenza".

Durante la entrevista la cubana-venezolana informó su felicidad al materializar por primera vez una bioserie de su polémica y controversial vida y carrera artística que tanto sentimetraje le ha dado a la prensa por todo el mundo.

La intérprete de “Una Noche de Copas”, reveló que contará todo sin pelos en la lengua, entre eso el polémico momento que vivió hace años cuando reconoció haber mantenido una relación sentimental con José Rafael Abello, considerado socio del fallecido y mundialmente reconocido narcotraficante Pablo Escobar.

“El sábado 23 voy a estar en un show llamado “Sin… Vergüenza”, es un show que es una combinación de una bioserie como lo que hicieron para Juan Gabriel y para Luis Miguel, pero en teatro. Es una combinación de cabaret, musical, de mis historias y de chismes. Voy a contar mi vida desde siempre, mis desamores y mis ex”, indicó la artista.

En este sentido, la polémica actriz que en el año 1987 protagonizó la película estadounidense El Sobreviviente en la compañía de Arnold Schwarzenegger y que le dio gran popularidad en Hollywood, reveló por qué tomó la decisión.

“Cuando yo me muera, yo no quiero que sigan inventando de mi, ósea no quiero. He tenido muchos amores. La gente cree que sabe de mí, pero realmente no saben ni la mitad”, indicó la Miss Venezuela Mundo 1975.

En parte de la conversación Raúl de Molina "El Gordo", le preguntó por el romance con el cantante español Julia Iglesias, a lo que Alonso con su característica personalidad respondió, "Eso fue una Aventurilla".

El evento será en el Amaturo Theater en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos el 23 de septiembre a las 9:00 p.m para disfrutar desde la voz de su protagonista las vivencias de la irreverente María Conchita.