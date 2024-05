"¡Échenle Keratina!": el look de Daniela Alvarado que comparte opiniones en redes sociales (+Video)

Cada día es más difícil para los famosos cometer errores, y es que, está muy bien dicho que "entre el cielo y el internet no hay nada oculto". Constantemente, las figuras del entretenimiento son criticadas por cualquier aspecto que represente una burla para el público y la actriz venezolana Daniela Alvarado está viviendo las consecuencias de ello.

Recientemente, una cuenta anónima de Instagram que se dedica a despellejar a "Raquel y todo aquel", posteó un video de la artista en el que daba su opinión sobre la obra de teatro "Casi Normal", protagonizada por la cantante Karina. El clip generó que los usuarios la criticaran por el estado de su cabello.

En las imágenes se aprecia que Danielita mantiene su nuevo look de cabello corto, sin embargo, el público considera que lo tiene muy "descuidado" y la invitaron a realizarse un tratamiento. Otros la defienden, asegurando que es consecuencia de la intervención que se realizó para bajar de peso.

"Chica por qué esa mujer se lava el pelo con jabón de lavar platos?", "La keratina salió del grupo", "Luego dicen que los bypass son buenos", "Flaca pero calva", "Firuu, trae el alisado japonés urgente", "El marido no la peinó", "Está malcriado ese gato", "Qué pasó con esos pelos mujer", son algunos de los mensajes que se leen en Instagram.

El gran cambio de Daniela

El 6 de marzo de 2019, la protagonista de "Voltea pa' que te enamores", decidió tomar cartas en el asunto y hacer algo más para mejorar su salud. En ese entonces, se sometió a una cirugía bariátrica, pues según declaró, aunque hacía ejercicio no lograba perder peso.

Para ese momento, explicó que, dejó de comer carne de res, pollo y lácteos y aún así no podía quitarse esos kilitos de más. "Me di cuenta que no era feliz, en absoluto. Y me pregunto por qué soy tan infeliz, no quiero tomar mas medicamentos... Tiene que haber una solución", detalló.

Antes de operarse sufría del azúcar y tenía problemas hormonales, lo que provocaba un desequilibrio en su peso. Pero, se convenció de que con la cirugía dejaría de sufrir todo eso que la aquejaba.