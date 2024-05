Yunta venezolana clasifica a Ascot Inglaterra con potro de $9.000 criado en Florida

Con gran conducción del látigo campeón de Venezuela, Emisael Jaramillo, quien se lleva las dos selectivas del sábado 11 de mayo en Gulfstream Park, el potro Gabaldón (Gone Astray) con el entrenamiento del también venezolano José Franscisco D´Angelo, se lleva los honores en el Royal Palm Juvenile décima carrera, en la cual obtiene un cupo para participar en un stakes en el Hipódromo de Ascot, en Inglaterra en el mes de junio de 2024.

Gabaldón es un potro de dos años, hijo de Gone Astray en Valuable Miss por Value Plus, hijo de una yegua madre también criada en Florida. El potro tordillo Gabaldon fue crianza de Carol Ann Reitman, Susan Gannon & Warren Miller, adquirido por Soldi Stable a un costo de $9.000 en las ventas de yearlings en Ocala en octubre del año pasado. El jockey Emisael Jaramillo arrasó este sábado al llevarse tanto el Royal Palm Juvenile Fillies, con la potranca Bullet (War Front), entrenada por Marc Casse, como el Royal Palm Juvenile, para machos, con Gabaldon, presentado por José Francisco D´Angelo, el potro de menor costo en la carrera.

Ahora en el mes de junio muy probablemente veamos a los venezolanos Emisael Jaramillo y José Francisco D´Angelo, elegantemente trajeados y con sombrero de copa, para estar presentes en el prestigioso hipódromo de Ascot, en Inglaterra, con el compromiso de presentar a Gabaldon como representante norteamericano en el Norfolk Stakes (G2), entrenado por José Francisco D´Angelo y con la posibilidad de que Jaramillo conduzca también a la potranca Bullet, de Marc Casse, en el Queen Mary S. (G2) o en algún otro de los 6 stakes para dosañeros que programa Ascot en el mes de junio.