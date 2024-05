Los dos potros más baratos van con dupla venezolana este sábado en clasificatoria a Ascot

Uno de los más significativos convenios acordados por la administración del Hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach Florida, es el suscrito con el emblemático hipódromo europeo de Ascot, en Reino Unido, uno de los circuitos hípicos ingleses de mayor renombre y alcurnia a nivel mundial. Ese acuerdo permite a los potros dosañeros que resulten ganadores en el Royal Palm Juvenile y Royal Palm Juvenile Fillies, obtener un cupo para participar en stakes de dosañeros en Ascot, con un estipendio adicional al premio de $25.000 para gastos de traslado.

El año pasado, el entrenador George Weaver arrasó para anotarse tanto el Royal Palm Juvenile, como el Juvenile Fillies, con los potros No Nay Mets (NoNay Never) y Crimson Advocate (Nyquist). La potranca Crimson Advocate resultó triunfadora en el Queen Mary (G2) en Ascot el año pasado, mientras quie No Nay Never figuró noveno en el Norfolk (G2). Este año Weaver intentará reeditar el arrase con las potrancas Burranty Manor (No Nay Never), criada en Irlanda y Good Long Cry (Long on Value), criada en Florida, ambas inscritas en el Juvenile Fillies.

Weaver también inscribe un potro al Royal Palm Juvenile, el ejemplar Governor Sam (Improbable), que será conducido por el jockey puertorriqueño Edwin González. En esa misma carrera el joven y destacado entrenador venezolano, José Francisco D´Angelo ha inscrito dos potros dosañeros. El ejemplar Enterdadragon (Outwork) a ser conducido por el jockey venezolano campeón Leonel Reyes Ramos y el potro Gabaldon (Gone Astray) que llevará la monta del multi-campeón de Venezuela Emisael Jaramillo.

Estos dos potros que inscribe José Francisco D´Angelo al Royal Palm Juvenile tienen la particularidad de que son los dos ejemplares más baratos adquiridos en subasta pública que participan en el evento. Enterdadragon costó $17.000 como yearling en las subastas de Keeneland en septiembre de 2023, mientras que por Gabaldón se pagó un precio de $9.000 en las ventas de yearlings de Ocala el pasado año.

El último ejercicio de Enterdadragon en Palm Meadows, el centro de entrenamiento donde se encuentran los potros de D´Angelo que están en Florida, fue de 800 metros en 48.1 sobre superficie de grama el 3 de mayo, el octavo mejor de 28 briseos para la distancia ese día, mientras que Gabaldón viene de pasar los 800 metros en 48.4 sobre pista de arena, para ser el quinto mejor trabajo de 23 en ese recorrido, el pasado sábado 4 de mayo. El Royal Palm Juvenile es la décima y última carrera del sábado en Gulfstream Park.

En el Royal Palm Juvenile Fillies, para potrancas, que será la octava carrera del sábado en Gulfstream Park, se observa que la yegua más barata vendida en subasta aparece como segunda favorita, según su cotización en el Morning Line (5 a 1), se trata de la potranca The Queens M G, propiedad del C2 Racing Stable y del Mathis Stable, que tuvo un costo de apenas $3.500 en las ventas Fasig Tipton de yearlings en el otoño de Kentucky en 2023. The Queens M G es presentada por Saffie Joseph Jr. y será conducida por Edgard Zayas.