Emisael Jaramillo encendido en Estados Unidos

A pesar de haber iniciado su campaña en el país del norte a una edad cercana a las cuatro décadas, el campeón de Venezuela Emisael Jaramillo ya acumula 1.620 victorias en Estados Unidos. Su condición atlética parece estar intacta, de lo que ha hecho gala esta semana que inicia en Gulfstream Park, empezando con una victoria en el día jueves 9 de mayo, a bordo del ejemplar Guaicaipuro, con explosivo dividendo de $58,00 por ganador, entrenado por el también venezolano Oscar González.

Y este viernes 10 de mayo prosigue Jaramillo por la ruta de la victoria al imponerse con sus primeros tres conducidos, en la tercera, cuarta y sexta carreras, las dos primeras pruebas válidas para el Rainbow Six. Jaramillo se retrata en la tercera carrera del programa donde triunfa por vía de galope a bordo de Goldcrest (City of Light), pupila de José Francisco D´Angelo que gana para las sedas del Moderniza. Goldcrest fue la selección de Meridiano Online como Best Bet del viernes en Gulfstream Park.

En la siguiente prueba, cuarta del programa del viernes, Emisael Jaramillo sustituye al mexicano Paco López sobre el lomo de Super Freaky Girl (Bucchero) pupila debutante del trainer Carlos David que derrota en gran forma a la favorita Far and Few en tiempo de 56.3 para el kilómetro sobre la tapeta. Luego de esta su siguiente monta es en la sexta carrera el ejemplar N°3 Takecareofbussiness (Bucchero), entrenado por Joel Santiago para el Red Diamond Stable, donde vuelve a imponerse Jaramillo.

No conforme con este "Hat Trick" del viernes, Emisael Jaramillo completa cuatro triunfos el viernes y cinco victorias de sus primeras siete montas de la semana, al cerrar la tarde apoteósica del viernes con su cuarto triunfo del día y el quinto de la semana, sobre el momo de Foxtrot Harry, ejemplar entrenado por Sandino Hernández Jr., que domina al lote en los tramos finales, luego de ir en el segundo a la caza del puntero Dunes of God en un recorrido de 1664 metros sobre tapeta.

Jaramillo imponente con sus primeras siete montas de la semana, con cinco victorias en las que el venezolano ha lucido inspirado y encendido, grandes carreras para el astro de Tucupido, en el estado Guárico, Venezuela. Jaramillo registra trece (13) montas más en el óvalo de Hallandale Beach, incluyendo compromisos en los stakes de potros el Royal Palm Juvenile Fillies, donde conduce a la potranca Bullet, del establo de Marc Casse y en el Royal Palm Juvenile con el potro Gabaldón, de José Francisco D´Angelo, ambos stakes a correrse este sábado 11 de mayo en Gulfstream Park.