Equipo de Francia estaría interesado en fichar a tres jugadores venezolanos

En exclusiva para Meridiano pudo conversar un refertente de la Vinotinto. Se trata de Cristian Cásseres, quien hoy brilla por Venezuela en la Ligue 1 y viene de firmar una gran campaña en el Toulose FC.

En merio de la charla con el mediocampista criollo se tocaron distintos temas, pero una que generó un análisis más profundo y una revelación particular del futbolista se dio cuando se le preguntó por el 'pasaporte'.

Justamente, esa expresión que muchos seguidores asumen que aún pesa para el fútbol venezolano y sus exponentes internacionales, que ha influido para que distintos jugadores no hayan trascendido en equipos más importantes.

Ahí fue justo cuando el volante confesó que en su actual equipo estarían interesados en fichar a más compatriotas suyos, después del buen rendimiento que ha podido lograr en la Ligue 1.

Las palabras de Cristian Cásseres sobre jugadores venezolanos

Antes de su frase reveladora, el vinotinto reflexionó sobre las opciones de jugadores venezolanos y las dificultades que siguen existiendo para asumir retos en grandes equipos.

"Nos podríamos haber dado cuenta en muchos momentos (sobre si pesa el pasaporte), porque una imagen que se me viene ahorita es el Mundial Sub-20, que fuimos subcampeones. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar para que saquemos conclusiones todos, porque -si no estoy mal- Yangel (Herrera) fue el mejor jugador del mundial y fue al New York City, MLS, y Valderde (Federico) fue al Real Madrid, siendo el segundo mejor", dijo.

Luego agregó: "Creo que por parte es difícil, no sé si es el pasaporte o es que nos ven diferente, pero en lo personal trabajo para que eso cambie, de cualquier club donde vengo trabajo, intento dejar mí buena imagen".

A su vez, recordó algunos casos en distintos torneos y la progresión que pudo palmar cuando fue a la propia Major League Soccer (MLS).

"Ha pasado en la MLS en la que habíamos muy pocos venezolanos; tres, cuatro, y cuando me fui ya eramos 12, 13, 14 o 15, entonces eso es también lo que nosotros generamos, lo que hacemos, lo que hacemos ver en nuestro club o como hacemos que nos vean otros equipos; la gente de la liga para que vean que somos jugadores más serios, más maduros, que estamos para trabajar, para ayudar al equipo y ayudar a crecer a las ligas; para hacer bien a Venezuela y la selección"

Posteriormente, fue cuando sí confesó que en su club en Francia les gustaría abrir la puerta a más jugadores criollos: "Los venezolanos tenemos algo que es que nos esforzamos...Acá en el equipo les gustaría tener a dos o tres más (jugadores venezolanos) porque tenemos garra, tenemos ganar de pelear y luchar, de siempre superarnos".

Hay que destacar que Cristian Cásseres viene de jugar una temporada en suelo francés con participación en 34 juegos, siendo su mayor actividad en liga con 32 apariciones, actuaciones que fácilmente abren camino a jugadores venezolanos.