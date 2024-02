¡Ay chamo! Filtran video pornográfico de Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne (+Imágenes)

Si hay algo que no se puede negar es que, los hijos del cantante puertorriqueño Chayanne, heredaron la belleza de su padre y también de su madre, la venezolana Marilisa Maronesse. Tanto Isadora como Lorenzo siempre han mostrado sus buenos atributos físicos, y no es para menos que llamen la atención del público y no precisamente por ser los afortunados hijos del boricua. Sin embargo, ha sido Lorenzo quien más polémicas le ha causado a la familia.

Aquí recordaremos cuando en el año 2016, Lorenzo Valentino Figueroa Maronesse quedó expuesto en una página de contenido homosexual, luego que se filtrara un video subido de tono mientras se tocaba sus partes íntimas, las cuales se veía muy feliz de presumir. Como era de esperarse, inmediatamente corrió como pólvora en las redes sociales.

Según los comentarios de los internautas, no era la primera vez que Figueroa enviaba ese tipo de contenido por WhatsApp, plataforma por la que habría enviado el mencionado clip y fue viralizado por la persona quien lo recibió. Además, por estar publicado en el portal web de contenido para adultos, estuvo a la vista de muchas personas quienes opinaban que sí era el hijo del artista, mientras otros defendían la idea de que se trataba de un montaje.

Esto significó un silencio sepulcral en la familia Figueroa Maronesse, pues ninguno de sus miembros salió en defensa de Lorenzo, y ni el mismo implicado ofreció declaraciones sobre lo que estaba sucediendo con su imagen. No obstante, ha sido un fantasma que lo ha perseguido por ocho años, y actualmente aún le recuerdan aquel fogoso momento.

Lorenzo nació el 14 de agosto de 1997 en Miami, Florida, y es el primer hijo de Chayanne y Marilisa. Desde pequeño manifestó su deseo de seguir los pasos de sus progenitores y dedicarse al mundo del espectáculo. Actualmente es un reconocido modelo y también empresario a sus 26 años de edad.

Es amante del fitness y muy cercano con sus seguidores, nada más en Instagram sobrepasa la barrera de los 350 mil seguidores. El deporte ha sido su pasión y es lo que le transmite al público, además de su pasión por el golf y el baloncesto. Se desconoce si tiene pareja, ya que es muy cerrado con su vida sentimental.