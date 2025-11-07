Hija de Chayanne lanza su primer álbum de estudio

Suscríbete a nuestros canales

Isadora Figueroa, desde hace tiempo le viene siguiendo los pasos a su padre Chayanne en la música. La joven de tan solo 24 años ha lanzado al mercado su nuevo álbum de estudio, que lleva por nombre “La Isla”, como un reconocimiento al amor que siente por Puerto Rico.

El primer álbum de Isadora

La joven que ha mostrado en repetidas ocasiones el amor y respeto que siente por su padre, intérprete de grandes éxitos como “Torero”, cuenta con 13 canciones en su álbum debut las cuales según ella conectan la felicidad, sabor y orgullo que tiene por sus raíces boricuas.

"Todo lo que hago, lo hago por amor y con amor, y espero que así reciban este disco. Mi primer álbum. Acabo de cumplir un sueño que he tenido toda la vida y ni me lo creo”, escribió en Instagram el jueves 6 de noviembre.

El mensaje fue acompañado por la portada oficial del disco, en el cual Isadora aparece con un ajustado vestido amarillo, su abundante cabellera suelta y maquillaje suave. Además, ha extendido palabras de agradecimiento a su equipo por el cariño y esfuerzo para dar un álbum de lujo al público.

La belleza explora en el trabajo musical sonidos afrobeats y el reggae, con temas especiales como “Buenos días”, que es el intro, “Celitos de sol”, “Báilame así”, “Peace+love”, “Hierba mala”, “Pecera”, “El tren” y “Hasta mañana”, la última del disco.

Gran cariño de su padre

Por supuesto, Chayanne no dudo en felicitar a la pequeña hija por el lanzamiento de su primer álbum, que espera sea de mucho éxito para su carrera en la música.

Recordemos que Isadora es hija del artista boricua con Marilisa Maronesse, Miss Portuguesa en el Miss Venezuela 1988.