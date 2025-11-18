Alarma en San Antonio: Victor Wembanyama, baja indefinida por tensión en la pantorrilla

Suscríbete a nuestros canales

Los San Antonio Spurs enfrentan una importante baja en su plantilla. El centro estrella Victor Wembanyama será apartado de las canchas debido a una tensión en la pantorrilla izquierda, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN este lunes. Si bien el reporte no proporcionó un cronograma exacto para su regreso, se espera que el fenómeno francés se pierda "unas pocas semanas" de acción.

El Origen de la Molestia y la Reacción del Coach

Wembanyama sintió la molestia por primera vez durante la derrota del viernes por la noche ante los Golden State Warriors. Pese al dolor, el jugador logró terminar el encuentro con una destacada actuación: 26 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos.

Fue precisamente su tercera actuación consecutiva, registrando al menos 25 puntos y 10 rebotes, igualando la racha más larga de su joven carrera, según datos de ESPN Research.

El entrenador principal de los Spurs, Mitch Johnson, comentó el domingo sobre la necesidad de ser cautelosos con la lesión:

"Obviamente, hemos visto en esta liga recientemente, lo de la tensión de la pantorrilla no es algo que quieras tomar a la ligera", dijo Johnson. "No quiero empujarlo allí."

Tras el partido del domingo, Wembanyama fue visto en el vestuario con una pequeña manga de compresión en la pantorrilla lesionada, aunque no mostró signos evidentes de incomodidad, lo que mantiene viva la esperanza de que su baja no se prolongue.

El Impacto en Pleno Auge Estadístico

La baja de Wembanyama se produce en el mejor momento estadístico de su tercera temporada. Actualmente, el jugador está promediando los máximos de su carrera en:

Puntos: 26.2 por partido

Rebotes: 12.9 por partido

Asistencias: 4.0 por partido

Además, lidera toda la liga en bloqueos por partido con un promedio de 3.6.

El equipo de San Antonio ha tenido un sólido comienzo, con un récord de nueve victorias y cuatro derrotas al enfrentar este martes a los Memphis Grizzlies. El equipo de Mitch Johnson tendrá que encontrar la manera de mantener su ritmo ganador sin su jugador más dominante durante las próximas semanas.