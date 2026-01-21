Los latinos que han dominado el escenario de medio tiempo del Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de la historia de la NFL, los artistas latinos han protagonizado grandes espectáculos en el show de medio tiempo del Super Bowl, los cuales han sido recordados por el público.

Bad Bunny estará encabezando el Super Bowl, el próximo domingo 08 de febrero en el Levis Stadium con un performance que ha elevado las expectativas de los espectadores por ser el primer cantante de origen latino con un performance en solitario.

Shakira y Jennifer López

Uno de los números musicales más memorables lo tiene la cantante colombiana Shakira y JLo, quienes, en 2020, se robaron la mirada de los televidentes, coronándose como una de las presentaciones más vista en la historia.

El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami se convirtió en una descarga cultural empoderada con las divas, responsables de mezclar la música latina como la champeta con el pop más anglosajón de la 'Diva del Bronx'. Además, durante esta presentación J Balvin y Bad Bunny fueron los invitados especiales.

Gloria Estefan

Hace más de 30 años, Gloria Estefan actuó por primera vez en el halftime del Super Bowl junto a Brian Boitano y Dorothy Hamill.

Esta hazaña se concretó en 1992 en el Hubert H. Humphrey Metrodome de Minneapolis, cuando la cantante cubana llevó a la música hispana al escenario más importante del momento, incluso mucho antes que Michael Jackson, siendo la primera latina en lograrlo.

Repitió este hito en 1999 en compañía del legendario Stevie Wonder. A partir de esta edición, los latinos comenzaron a tener más presencia en el evento musical.

Gustavo Dudamel

El emblemático director de orquesta, Gustavo Dudamel se presentó en el 2016 para acompañar a las estrellas de la música, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars y Mark Ronson, siendo el primer venezolano en lograr estar en el escenario de la NFL.

Arturo Sandoval

El icónico trompetista cubano Arturo Sandoval llenó de talento el entretiempo en su edición de 1995, en un performance inspirado por las películas de Indiana Jones que además incluyó nombres como Patti Labelle, Teddy Pendergrass y Tony Bennett.

Christina Aguilera y Enrique Iglesias

Con raíces ecuatorianas gracias a su padre, Christina Aguilera junto a Enrique Iglesias, conquistaron al público en el Super Bowl de 2000 junto a Phil Collins, Toni Braxton y otros dos grandes la música que también hicieron parte del medio tiempo en esa ocasión.