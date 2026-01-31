NFL: El copropietario de los Giants bajo la lupa por su correspondencia Jeffrey Epstein

Suscríbete a nuestros canales

Nuevos detalles han surgido de la trama relacionada con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein tras la publicación de más de tres millones de documentos por parte del Departamento de Justicia el pasado viernes. Según los registros, el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, con numerosas mujeres a través de una extensa serie de correos electrónicos.

El nombre de Tisch, de 76 años, aparece al menos 440 veces en los documentos publicados. Esta correspondencia, revelada inicialmente por The Athletic, abarca desde temas cotidianos hasta intercambios de tono profano.

Tisch no solo es una figura prominente en la NFL como presidente y vicepresidente de los Giants, sino también un reconocido productor de Hollywood, responsable de éxitos como Forrest Gump y Risky Business.

La respuesta de Steve Tisch

Ante la difusión de estos archivos, Tisch emitió una declaración buscando aclarar su vínculo con el financiero: "Tuvimos una breve relación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de cine, filantropía e inversiones", afirmó. "No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y lamento profundamente haberme relacionado con él".

Detalles de la correspondencia sobre mujeres

La mayor parte de la comunicación entre ambos parece concentrarse alrededor del año 2013. Los documentos sugieren que Epstein actuaba frecuentemente como intermediario. En un correo del 21 de abril de 2013, Epstein parece preparar un encuentro entre Tisch y una mujer llamada Katya. Ella, tras investigar a Tisch en Google, le manifestó a Epstein su interés por conocer al productor ganador del Óscar.

En otra serie de mensajes de mayo de 2013, Tisch reenvió a Epstein correos dirigidos a otra mujer cuya identidad permanece censurada. "Jeffrey Epstein está muy emocionado de que nos conozcamos", escribió Tisch en aquella ocasión, proponiendo citas en Nueva York o Boston. Sin embargo, la relación no prosperó, como el propio Tisch confirmó más tarde en un correo: "Nunca volví a saber nada de ella. En fin...".

Consultas sobre el estatus de las mujeres

Uno de los intercambios más reveladores ocurrió el 26 de abril de 2013, bajo el asunto "Chica ucraniana". Tisch le preguntó a Epstein sobre una mujer que conoció en su casa: "¿Sabes algo sobre ella? [...] ¿Profesional o civil?", una frase que parece aludir a si la mujer ejercía la prostitución.

Epstein respondió describiéndola como una "civil rusa" y añadió comentarios sobre su personalidad. Al día siguiente, Epstein envió lo que llamó un "informe", asegurando que Tisch "lo había hecho muy bien" y mencionando tácticas de manipulación emocional: "Intentaré convencerla de que no regrese a Ucrania; hacerla llorar funcionó".

El contexto de la investigación y la Ley de Transparencia

Jeffrey Epstein, quien construyó una red de contactos con políticos, celebridades y ejecutivos, fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Su muerte en una celda el 10 de agosto de 2019 fue dictaminada como suicidio, dejando inconcluso el proceso judicial por abuso sexual de menores.

La reciente divulgación de documentos se realizó bajo la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein. Esta legislación busca arrojar luz sobre el alcance de los abusos cometidos por el financiero y sus interacciones con figuras poderosas, incluyendo nombres como Donald Trump y Bill Clinton. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, señaló que este último lote incluye aproximadamente 3 millones de páginas, 2,000 videos y 180,000 imágenes.

