La NFL estudia el uso del video para castigar faltas de seguridad no cantadas

La NFL ha dado un paso al frente en la eterna discusión sobre la justicia deportiva. La liga anunció este viernes que discutirá formalmente el uso de la revisión de video para evaluar sanciones relacionadas con la seguridad de los jugadores que los árbitros no logran detectar en tiempo real.

Actualmente, las faltas no sancionadas (aquellas donde no se lanzó el pañuelo) no son revisables. Sin embargo, esto podría cambiar pronto para infracciones críticas como el sujetar la máscara (face mask), la rudeza innecesaria, la rudeza contra el pasador y los polémicos tackles con caída de cadera (hip-drop tackles). Estos temas serán el eje central de las reuniones del comité de competencia de la NFL durante la próxima pretemporada.

Prioridad en la salud y seguridad

La intención de la liga es clara: utilizar todas las herramientas disponibles para proteger la integridad física de los atletas. Dawn Aponte, directora de operaciones de fútbol de la NFL, expresó en una conferencia telefónica que la prioridad es cerrar las brechas donde el ojo humano falla.

"Desde la perspectiva de la salud y seguridad de los jugadores, nos gustaría presentar todas las oportunidades y opciones para colocar una bandera en el campo o buscar cualquier forma de abordar estas acciones durante el juego", afirmó Aponte.

El fantasma de la interferencia de pase de 2019

Aunque la propuesta suena lógica, la NFL camina con pies de plomo. Existe un precedente que muchos prefieren olvidar: en 2019, la liga permitió revisar la interferencia de pase, pero la medida resultó ser un caos logístico e impopular entre los entrenadores y aficionados. Tras solo una temporada llena de inconsistencias, la regla fue eliminada.

Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL a cargo de la seguridad, reconoció que este es un terreno nuevo. "Necesitamos mejorar la seguridad en la medida de lo posible, y una de las maneras es abordar lo que sucede en el campo. La forma exacta en que lo hagamos es lo que discutiremos con el comité", señaló Miller.

El problema de los tackles con caída de cadera

Uno de los puntos más urgentes es el control de los hip-drop tackles. Estos derribos han sido identificados como altamente peligrosos para las rodillas y tobillos de los jugadores, pero su detección en vivo ha resultado ser un dolor de cabeza para los oficiales.

Aponte reveló cifras contundentes que justifican la necesidad del video:

La liga impuso 30 multas por este tipo de placajes tras revisar los partidos en las oficinas centrales.

por este tipo de placajes tras revisar los partidos en las oficinas centrales. Sin embargo, en el campo, los árbitros solo lanzaron dos pañuelos por esta infracción.

por esta infracción. De esos dos castigos, uno fue determinado posteriormente como un error arbitral, por lo que ni siquiera derivó en multa.

Esta desconexión entre lo que se castiga económicamente después del juego y lo que se penaliza durante el partido es lo que la NFL busca corregir. La implementación de esta tecnología no solo buscaría justicia inmediata, sino también servir como un elemento disuasorio para reducir las conductas de riesgo en el emparrillado.

