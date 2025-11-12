Junior Alvarado luce imbatible con este ejemplar en el Chilukky Stakes (G3) por $300.000 en Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, además del campeonato del Claiming Crown, tendrá en su cartelera de once carreras el Chilukky Stakes (G3) por $300.000 en distancia de 1.600 metros. Prueba reservada para yeguas de 3 y más años en la cual estará presente Ragtime con Junior Alvarado en la silla, que viene se sufrir una derrota inesperada el mes pasado en Keeneland y que buscará recuperarse.

Churchill Downs: Ragtime está lista para reivindicarse

La tercera carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Churchill Downs, Kentucky, fue reservada para el Chilukky Stakes (G3) por $300.000 en distancia de 1.600 metros, prueba reservada para yeguas de 3 y más años. Ragtime, que contará con la yunta Derby Winner, Alvarado y Mott, estará enfrente a seis rivales cinco de ellas maduras.

La potra Ragtime, criada por Godolphin, tras una contundente victoria en sus dos primeras carreras durante el verano en Saratoga, la hija de Union Rags quedó segunda por una cabeza en su debut en stakes el 2 de agosto en el Test (G1), Ragtime se recuperó para ganar el Dogwood (G3) de siete furlongs en Churchill Downs.

Sin embargo, en su última carrera, el Raven Run (G2), la desventaja de posición y la falta de terreno que tenía que recuperar, la dejó a medio cuerpo de la victoria frente a otras potrancas de tres años. La segunda potra de la carrera es ganadora en dos de sus tres salidas, Shred the Gnar quedó fuera de las pistas tras una victoria por siete cuerpos en la jornada del Derby de Kentucky.

El grupo de veteranas está liderado por One Magic Philly, ganadora de una carrera de Grado 3, que debutó con victoria bajo la tutela de su nuevo entrenador, Brendan Walsh, en una carrera de Keeneland. También participarán Impel, ganadora del Groupie Doll Stakes, y Runaway Diva, subcampeona del Delaware Handicap (G3).