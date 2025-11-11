¡Confirmado! Regresan los Campeonatos de Pista Sintética por segundo año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

En 1994, Turfway Park presentó la Kentucky Cup Day of Champions, una carrera de múltiples premios que complementaba su programa de premios de primavera existente. Ganadores clásicos como Tabasco Cat y Silver Charm destacaron algunas carreras iniciales antes de que finalmente cayeran en desgracia al verse eclipsadas por premios más importantes en todo el país. El pasado año regresaron luego de una pausa de tres décadas.

Turfway Park de nuevo tendrá los Campeonatos de Pista Sintética

Treinta años después, 2024 Turfway, con abundantes fondos provenientes de los juegos de azar, lanzó otro día lucrativo de carreras, esta vez centrado en las carreras de stakes sobre su superficie sintética Tapeta.

Luego de esta nueva y renovada iniciativa, autoridades del hipódromo ubicado en Florence, Kentucky, reactivó por segundo año consecutivo las cuatro carreras de Stakes, que combinadas tienen un valor de $1.000.000, y serán parte de la programación nocturna del 13 de diciembre, que está incluida en el Holiday Meet que arranca el 3 de diciembre y se extenderá hasta el 27 de diciembre.

Los Campeonatos Sintéticos de Turfway Park están conformados por el The Holiday Cheer en 1.200 metros; The Holiday Inaugural en 1.200 metros; The Prairie Bayou en 1.600 metros y el The My Charmer en 1.600 metros; cada una de ellas repartirá $250.000 cada una.

Anteriormente, las carreras se disputaban por 125.000 dólares cada una y se repartían durante varios fines de semana.

De igual manera, se incluyó dentro del Meet tres nuevas carreras Stakes. El 6 de diciembre, el County Stakes por $125.000 en 2.000 metros. Luego el 20 de diciembre se corre el The Florence Stakes por $125.000 en 2.000 metros y la última selectiva programada será en el Close Day el 27 de diciembre por el The Last Hurrah por $125.000 en 1.800 metros.