El exdelantero del Inter de Milán, AC Milan y Manchester City Mario Balotelli ha revelado que, a pesar de su larga carrera en Europa, todavía hay un sueño sin cumplir: jugar en el Real Madrid.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, le preguntaron al jugador de 34 años si le quedaba algo en su lista de deseos futbolísticos. Su respuesta fue simple y directa: “Jugar en el Real Madrid”.

Balotelli, quien se unió al club Genoa de la Serie A en una transferencia gratuita en 2024, solo hizo seis apariciones durante la temporada 2024/25.

Actualmente sin club, el delantero italiano se muestra abierto sobre sus ambiciones y el hecho de que aún mantiene el sueño de vestir la famosa camiseta blanca de Los Blancos.

Para los aficionados del Real Madrid, es un recordatorio del atractivo inigualable del club en el fútbol mundial, capaz de capturar la imaginación de los mejores jugadores incluso después de su mejor momento.

Conexión con Barcelona

Curiosamente, Balotelli también tiene un breve pasado con el FC Barcelona. Con tan solo 15 años, hizo una prueba con el Blaugrana antes de fichar finalmente por el Inter de Milán. Recuerda esa época con cariño, especialmente el talentoso grupo con el que jugó.

“Tuve un sueño allí, durante ese tiempo que pasé en FC Barcelona antes de ir al Inter, aquel equipo era maravilloso, con los hermanos Dos Santos (Giovanni y Jonathan), Thiago Alcántara, Bojan… Jugábamos con libertad”, dijo el delantero.

Solo nos enseñaron técnica: control y pases rápidos, nada de táctica. Fue una alegría salir al campo; ese equipo estuvo increíble, ganamos 15-0.

Aunque los recuerdos que Balotelli tiene del FC Barcelona son positivos, ahora su corazón parece estar puesto en el Real Madrid.

Las palabras del italiano resaltan cómo el prestigio y la historia de Los Blancos continúan inspirando incluso a aquellos que han experimentado la magia de otros grandes clubes.

Por ahora, a juzgar por el aspecto que presentan las cosas, el sueño de Balotelli de jugar en el Real Madrid seguirá sin cumplirse considerando la situación actual.