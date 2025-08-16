¿Contra quién y cuándo debutará Jon Aramburu en la Liga Española?

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol español dio inicio a una nueva temporada y, con ello, la atención de los aficionados venezolanos se ha centrado en el rendimiento de sus futbolistas en LaLiga.

Tras un debut agridulce para Yangel Herrera y Salomón Rondón, que vieron cómo sus equipos caían en la primera jornada, las miradas ahora se dirigen a Jon Aramburu y su esperado debut con la Real Sociedad.

El lateral derecho, una de las promesas de la Vinotinto, se estrenará en la presente campaña este sábado 16 de agosto. El conjunto "vasco" se medirá al Valencia en el Estadio de Mestalla a las 3:30 PM (hora de Venezuela).

La Real Sociedad buscará arrancar con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos ante un rival histórico; mientras que, Jon Aramburu aspira a tener un papel protagonista en este inicio.

El "Búfalo" quiere dar la cara

La presión sobre el "Búfalo" es doble. Por un lado, debe demostrar su valía en uno de los equipos más competitivos de LaLiga, y por el otro, buscará cambiar la tónica que han tenido sus compatriotas en la primera jornada.

La derrota del Girona de Yangel Herrera y del Real Oviedo de Salomón Rondón dejó un sabor amargo en la afición venezolana, que ahora deposita sus esperanzas en el lateral criollo.

Se espera que Jon Aramburu pueda aportar solidez defensiva y proyección ofensiva, características que lo han convertido en un habitual en las convocatorias de la selección nacional.

El debut contra el Valencia será una prueba de fuego, y el lateral tendrá la oportunidad de mostrar un desempeño que eclipse los resultados negativos de sus compañeros de selección y le dé un inicio positivo a su temporada en el fútbol español.