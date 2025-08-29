El colombiano del Newcastle que convirtió Hat-Trick al Barcelona en Champions League (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Durante su destacada trayectoria en el fútbol internacional, hubo varios momentos que hicieron más grande la carrera de Faustino Asprilla, pero pocos que se comparen a sus 3 goles ante el FC Barcelona.

Este inolvidable partido sucedió cuando Asprilla vivió una de las más importantes etapas de su carrera: vestir la camiseta del Newcastle (durante 5 temporadas, entre 1996 y 1999).

Una jornada enmarcada en la memoria de Colombia

Dicho encuentro se efectuó el 17 de septiembre de 1997, como parte de la jornada inaugural de UEFA Champions League para el grupo C, disputada en St. James Park, casa del equipo inglés que se estrenó en competiciones europeas en esa ocasión.

El impacto del 'Tino' en el resultado fue inminente y vertiginoso, pues 49 minutos de acción le bastaron para fijar un 3-0 en el marcador, que dejaría impresionados a los estelares jugadores del conjunto catalán.

En palabras de Asprilla, su primer tanto de la noche (de penal) fue al 22' producto de la valentía de pedir la pelota, luego de recibir él mismo una falta del portero y tras la indecisión de sus compañeros para escoger un pateador; el segundo (31') y el tercer gol (49') fueron de cabeza, con asistencias de Keith Gillespie, que centrando la pelota casi sin ver a dónde caería (según relató Faustino) puso dos pases perfectos.

Aún así, los blaugranas lograrían descontar al minuto 73 por medio de Luis Enrique (actual entrenador del París Saint-Germain) y al 89' haría lo propio, Luis Figo. Su revancha llegaría en el segundo duelo de esta Fase de Grupos, cuando vencieron 1-0 en el Camp Nou.

Cabe destacar que, estos equipos solo se han enfrentado en 2 temporadas, siendo esta la primera de ellas (1997-1998). La segunda sucedió en la zafra 2002-2003, cuando el Barça se llevó ambos juegos por marcador 3-1 y 2-0.

Sin embargo, la presente campaña 2025-2026, será el tercer periplo en el que coincidan en la primera fase de la Liga de Campeones, en lo que será el quinto enfrentamiento de su historial.