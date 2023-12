'Tino' Asprilla ataca a James Rodríguez y lo manda a jugar a esta liga

James Rodríguez está actualmente en el Sao Paulo de Brasil, sin embargo, luego de su lesión hay rumores de que podría haber un movimiento lejos de la disciplina del Sao Paulo. En esa línea Faustino 'Tino' Asprilla tiene muy claro que hacer con el 10 de la Selección de Colombia y lo invita a una liga que es de un nivel bastante bajo en comparación con lo que está acostumbrado James.

'Tino' Asprilla sin pelos en la lengua comentó en un programa de debate deportivo colombiano que James Rodríguez tendría que irse a la MLS si el Sao Paulo no lo quiere más. "No lo estoy retirando". Destacaba el ex atacante de Colombia, pero continuó... "¿Cuánto juegan en la MLS? ¿Han visto a Messi de Vacaciones? Lleva como cuatro meses de vacaciones. Messi nunca había tenido tantas vacaciones en su vida".

James Rodríguez podría tener problemas con Dorival Junior, entrenador de Sao Paulo por no haberlo puesto a jugar en una final. Sin embargo, Asprilla considera que es solo una excusa... "¿Usted cree que no le dijeron al técnico que (venía) James Rodríguez? En Brasil lo quería todo el mundo... Yo me iría pa' la MLS. Cuando uno le hace reclamos al entrenador porque no lo puso en una final, tan fácil uno no lo arregla... Puede decir una cosa y pensar otra. ¿Cuándo ha visto que los técnicos digan la verdad?".

Por otra parte, se destacó que en un Live entre James, Carlos Bacca entre otros jugadores... la posibilidad de ver a Rodríguez con el Junior de Barranquilla, el 10 de Colombia no rechazó ni afirmó la propuesta, pero se dejó querer.

Para finalizar su intervención Asprilla destacó... "James está para que se vaya a vivir a Miami, al lado de Messi y Luis Suárez, de todos esos 'manes'. Que no joda más". James en Brasil ha destacado en muchos partidos, registra en 2023 entre la Serie A y la Copa Sudamericana:

- 14 partidos, en 674 minutos, donde marcó 1 gol y dio 3 asistencias.