Fuerte mensaje de Jürgen Klopp a FIFA y UEFA por el caso de la Superliga

El Liverpool es uno de los clubes fundadores de la Superliga, es uno de los equipo que decidió levantarse en contra del monopolio de la UEFA. Sin embargo, poco después decidieron abandonar el barco y rechazar la idea que puede cambiar el rumbo del fútbol europeo. En esa línea Jurgen Klopp mandó un mensaje a la FIFA y UEFA sobre la competición que tiene a muchas federaciones de cabeza.

Jurgen Klopp en rueda de prensa analizando el Liverpool vs Arsenal de la próxima jornada de Premier League, aprovechó para comentar un análisis particular que terminó siendo un mensaje fuerte y contundente de un equipo importante del fútbol contra la FIFA y la UEFA. El DT alemán destacó que rechaza la Superliga, pero le gusta la forma como se mueven los cimientos en las dos organizaciones más grandes del fútbol.

Klopp al respecto de la Superliga... "Estoy 100% de acuerdo con la declaración [del Liverpool]. Pero estoy encantado de que finalmente entendamos un poco que la FIFA, la UEFA y otros organismos no pueden hacer simplemente lo que quieran... No tenemos voz y voto sobre lo que está pasando, así que me gusta que entiendan un poco de una sacudida [debido a la sentencia del TJUE]".

Por otra parte Klopp continuó argumentando su punto... "Más competiciones y más partidos y nadie dice nada. Me gusta que haya un poco de movimiento, pero mi opinión respecto a la Superliga es la misma (…) En el futuro tendremos que hablar de muchas cosas y si simplemente hacemos las cosas que ellos hacen y no tenemos voz y voto en eso ni en lo que esta pasando, me gusta que se sacudan un poco".

El Liverpool se juega el liderato de la Premier League en un partido fascinante vs el Arsenal, será uno de los mejores partidos de la fecha y del fin de semana en Europa, de hecho, en 3 de las últimas 5 veces que se enfrentaron hubo más de 3 goles. Y el hecho de disputarse el liderato de la Premier le da más condimento a un duelo bastante interesante.