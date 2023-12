MLS: Fichaje bomba para el Inter Miami de cara a la temporada 2024

El Inter Miami tiene una constelación de estrellas importantes, pero para la temporada 2024 se unirá una más que completará un cielo totalmente estrellado en Miami. De hecho, faltaría poco para hacerse oficial por parte del club, pero el mismo Fabrizio Romano experto en fichajes lo reconoció como hecho y lanzó su famosa frase... "Here we go".

Fabrizio Romano en su cuenta de X (Twitter) resaltó la última contratación del Inter Miami, nada más y nada menos que el uruguayo Luis Suarez, que se uniría nuevamente a Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en un grupo que ganó todo jugando en el Barcelona. Ahora le toca la oportunidad de un proyecto ambicioso para la campaña 2024, donde buscarán ganar todos los títulos en disputa en la MLS.

Romano reconoció en X... "¡Luis Suárez ha firmado el contrato formal como nuevo jugador del Inter Miami! Todo hecho y sellado". Y agregó... "Será oficial pronto, todo completado con un contrato de un año más opción a una temporada más válida hasta 2025".

Luis Suarez estuvo en la órbita del Inter Miami desde verano, pero tenía un contrato firmado con Gremio del que no pudo desvincularse. Ahora con contrato hasta el 31 de diciembre del 2023, el jugador estará oficialmente libre para firmar por cualquier equipo y en esa línea el equipo de Lionel Messi lo tendrá a su disposición y volverán a marcar una delantera letal en la MLS.

Estos son los números de Luis Suarez en el Gremio durante 2023:

- 53 partidos disputados, 26 goles, 17 asistencias, 4644 minutos disputados y marcó cada 179 minutos.