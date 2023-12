El Xavi más irreconocible habría cargado contra este jugador: "A ver si empiezas a correr de una puñetera vez" (+Video)

El duelo del FC Barcelona contra el Almería, el pasado miécoles 20 de diciembre, dejó más que un resultado con victoria culé (3-2), sino que habría levantado un auténtico polvero y la personalidad más eléctrica de Xavi Hernández, de quien detallan envió mensajes muy fuertes a varios de sus jugadores, como Robert Lewandowski.

Los medios que se hicieron eco de la noticia y que dan por ciertas las palabras del entrenador, fueron el diario As y Mundo Deportivo, mientras explicaron minuciosamente que Hernández habría reclamado a sus futbolistas la actitud en esa primera parte del compromiso.

"A ver si empiezas a correr de una puñetera vez", afirman estos medios que expresó Xavi al delantero polaco, al tiempo que acompaña su discurso en los vestuarios entre presuntos golpes a la pizarra técnica con la frase más repetida: "¡No puede ser! ¡No puede ser!".

Una charla dura

La cólera del estratega culé la generó lo realizado por sus dirigidos en el primer tiempo contra el Almería, de hecho, el mismo DT reconoció en la posterior rueda de prensa que: "en el descanso he tenido la charla más dura de mí carrera como entrenador".

Así pues, es como Mundo Deportivo y As sacaron reflectores a otras de las supuestas frases más insignias del técnico en vestidores: "¡Quiero que corran como cerdos!". Eso sí, es importante aclarar que Xavi no confirmó que haya utilizado esas expresiones con sus jugadores, pero en su comparecencia ante los medios sí criticó el nivel mostrado por el equipo.

"La primera parte es inaceptable, nos faltó agresividad, intensidad y así se lo he dicho al descanso a los jugadores. Si nos falta efectividad, hay que tener alma. O corremos y trabajamos como animales o no nos llega, no tenemos el Barça de 2010", aseveró en esa rueda de prensa comparando a su plantilla con la que él disfrutó siendo jugador.

Al mismo tiempo que en entrenador se puso un reto duro para lo que viene en el club: "Es muy grave que un equipo que solo ha ganado una Liga no tenga alma, pero no volverá a ocurrir. Es responsabilidad mía".

Con todo y esa bronca de Hernández, la escuadra mostró mejores prestaciones en el segundo tiempo y logró salvar los muebles ante el equipo que marcha último en La Liga, ganando 3-2 y sumando tres puntos claves para seguir en su pesca a los líderes del torneo: Girona y Real Madrid.