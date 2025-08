MLB: Así se jugará la jornada del 4 de agosto en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 4 de agosto inicia una nueva semana de actividades en la temporada 2025 de MLB, ya decidiéndose todo de cara a los conjuntos que clasificarán a la "Fiesta de Octubre".

Con menos de dos meses para que acabe la campaña regular, cada encuentro cobra una mayor relevancia para los cuadros involucrados en las distintas luchas divisionales, tanto en la Liga Nacional como en la Americana.

Encuentros pautados para el 4 de agosto en MLB

6:40 PM: Gigantes de San Francisco vs Piratas de Pittsburgh

6:40 PM: Mellizos de Minnesota vs Tigres de Detroit

6:40 PM: Astros de Houston vs Marlins de Miami

6:40 PM: Orioles de Baltimore vs Phillies de Philadelphia

7:10 PM: Reales de Kansas City vs Medias Rojas de Boston

7:10 PM: Guardianes de Cleveland vs Mets de Nueva York

7:15 PM: Cerveceros de Milwaukee vs Bravos de Atlanta

8:05 PM: Rojos de Cincinnati vs Cachorros de Chicago

8:05 PM: Yankees de Nueva York vs Rangers de Texas

8:40 PM: Azulejos de Toronto vs Rockies de Colorado

9:38 PM: Rays de Tampa Bay vs Angelinos de Los Angeles

9:40 PM: Padres de San Diego vs Cascabeles de Arizona

10:10 PM: Cardenales de San Luis vs Dodgers de Los Angeles