¿Cambio en el discurso? Esto dijo Xavi Hernández sobre la actitud de sus jugadores (+Declaraciones)

El Barcelona ganó como local al Almería en el Estadio Olímpico de Montjuic por la fecha número 18 de la Liga EA Sports 2023-2024, sin embargo, al técnico español, Xavi Hernández se le notó muy molesto en la rueda de prensa post-partido, sorprendiendo a todos los periodistas en la sala, "la primera parte no es aceptable y se lo he dicho a los jugadores en la charla del descanso".

Asimismo, explicó que la actitud de los jugadores durante los partidos debe cambiar, si se quieren conseguir títulos al final de temporada, "Si no tenemos efectividad, como mínimo debemos ser agresivos, tener alma. O corremos como animales o no nos llega. O nos dejamos la piel o no ganaremos nada. Tenemos que espabilar y, si no nos llega por fútbol, nos debe llegar por alma".

Cabe destacar, que el entrenador del conjunto azulgrana hizo énfasis en una de las razones por la que consiguieron ganar la competición liguera y la Supercopa de España la temporada pasada, "El año pasado ganamos dos títulos porque pusimos el alma, porque nos dejamos la piel. Es mi responsabilidad y eso no volverá a pasar".

El ex futbolista de la selección española, también mencionó cuál es el factor que esta impidiendo que puedan ganar más partidos esta campaña, "Los errores puntuales nos están marcando muchísimo. Jugadas desgraciadas que estamos regalando y que hacen que nos cueste mucho más ganar partidos. Este Barça - Almería nos puede ir muy bien. La primera parte es justo lo que no tenemos que hacer. La segunda, lo que sí debemos hacer".

Sin dudas, esta ha sido una de las conferencias de prensa más fuertes de Xavi desde que está en el cargo, debido a que, el estratega de 43 años en los últimos juegos, había defendido el rendimiento de sus jugadores, pese a los malos resultados, recalcando su pensamiento sobre que en el Barça se debe ganar jugando bien.

Por otro lado, el combinado catalán se despedirá de este 2023 con un partido amistoso este jueves 21 de diciembre, ante el América en el Estadio Cotton Bowl, ubicado en la ciudad de Dallas, Texas a las 10:00 AM (hora de Venezuela).