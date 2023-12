Las curiosas frases de Xavi Hernández en la rueda de prensa previa a una 'final' con Valencia (+Video)

El Xavi Hernández de las muchas facetas en rueda de prensa apareció y salió a una comparecencia para soltar algunas frases, que dejan entrever los clamores del entrenador del Barcelona, en un momento en el que hay mucho ruido entorno a su figura y su proyecto, además, a solo horas de una 'final' en liga contra el Valencia.

El estratega culé construyó un discurso opuesto al fatalismo e inició apuntando que sus fuerzas están intactas en reconducir un barco que, algunos, hoy ven supremamente descarreado: "Estoy muy ilusionado, es momento de ser coherente, estar calmados, coger confianza. Creo más que nunca en el proyecto, tenemos una unión fantástica, ayer hablé con Deco. Se están haciendo cosas muy bien y creo que estamos a medio camino de hacer un gran Barça".

El DT no solo señaló este aspecto, sino que también sacó pecho de sus logros y su capacidad para ver a un Barcelona ganador: "Lo que me extraña es que a la primera curva la gente se baje del barco. Quizás es la segunda curva y más que nunca hay que creer. Aquí siempre saltan las alarmas pero está todo en juego. No aprendemos", dijo.

Mensaje a los críticos

En sus declaraciones Xavi hizo de político cuando quiere relajar un ambiente enturbiado y se agarró de los vaivenes que puede tener una compaña entera para pedir calma: "Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre lo queríamos quemar todo. Me sorprende, hace cinco meses estábamos en una rúa y en la primera curva estamos igual".

Si algo llamó la atención fue su puesta en escena cuando se refirio a las palabras que le estarían llegando en este momento. "Me llegan mensajes como si esto es un funeral, como si se hubiera muerto mí padre o mí madre. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó por pasar en la Champions. Primer objetivo cumplido, LaLiga intacta, la Copa intacta.... ¿Para qué estar en depresión?", expresó.

Asimismo, el periodista David Ibañez fue protagonista de una de las respuestas más curiosas en esta rueda, cuando al interrogarlo por la irregularidad en resultados, después de ganar a Porto (2-1) y Atlético de Madri (1-0) para luego mostrar otras caras en derrotas contra Girona (2-4) y Amberes (3-2), el entrenador lo zanjó con un: "Hace un mes me decías que era el Ferguson del Barça. Me lo decías. Ahora estoy en la calle. Estabilidad es lo que necesita el club. Todos los proyectos en otros equipos cuando han habido curvas, estabilidad".

Con todo y eso, el entrenador no evitó la autocrítica y admitió que al equipo le están faltando cosas para ver su mejor versión: "Tenemos que exigirnos más. Exigir a los futbolistas. Pero se están haciendo cosas bien", al tiempo que insistió: "Muchas veces lo que sucede conviene...para mejorar y seguir trabajando. Esto va de rendir y si no hay resultados el entrenador se tendrá que ir a final de temporada. No sé si se está siendo injusto conmigo, pero se está generando una tensión inecesaria".

Así pues, el FC Barcelona encara un encuentro este sábado contra el Valencia que, en este momento, viene siendo una 'final' para el club, en sus aspiraciones de evitar que los líredes de la tabla (Girona y Real Madrid) se escapen en puntos, hoy la distancia con el equipo gironés es 7 unidades y con los merengues de 5.