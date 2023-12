Carlo Ancelotti defiende a los árbitros tras los inconvenientes con Jude Bellingham (+Declaraciones)

Llega a su fin la primera parte de la temporada en la Liga EA Sports 2023-2024 y el Real Madrid jugará su último partido del año ante el Deportivo Alavés por la décimo octava jornada del campeonato liguero, en un encuentro donde los "merengues" intentarán ganar y esperar que el Girona no gane para escalar a la primera posición de la tabla.

Ante esto, como es costumbre, Carlo Ancelotti compadeció en la rueda de prensa previa a dicho compromiso y dejo varias declaraciones sobre los posibles fichajes, la actuación del arbitraje, quién será el portero titular y los múltiples problemas físicos que han sufrido esta campaña. Sobre este último tema explicó que, "Es un momento de la temporada muy complicado. Afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo estén sacando adelante. No es que estemos haciendo un trabajo especial, tenemos que inventar algo, pero lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado”.

Ahora bien, tras la ausencia de David Alaba y Éder Militão en la defensa por sus lesiones en el ligamento cruzado de la rodilla, fue preguntado sobre si harán nuevas incorporaciones en el mercado invernal y el entrenador italiano no quiso dar nombres pero aseguró que habrán reuniones para debatir que opciones tienen, "Hemos hablado con el club y lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo porque el mercado de enero termina el 31. Vamos a buscar la mejor solución posible, pero de momento no tenemos prisa".

Por otro lado, en cuanto a la alineación que sacará contra el conjunto "albiazul", el estratega sólo confesó que Kepa Arrizabalaga saldrá en el once titular por encima de Andriy Lunin, el cual estaba teniendo un nivel sobresaliente en los últimos partidos, "Los dos lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos. Lunin ha progresado mucho y ha mostrado mucha seguridad, y Kepa ha mantenido su buen nivel. Quería premiar a los dos. Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir a uno de los dos”.

Cabe destacar, que uno de los últimos temas abordados en la conferencia fue el gesto que tuvo el colegiado, Figueroa Vázquez, con Jude Bellingham en el partido contra Villarreal en la jornada pasada y el técnico de 64 años, aprovechó para defender a los árbitros tras la polémica que se generó alrededor de todo esto, "No fue una falta de respeto. El árbitro, que es un juez, tiene que evitar este tipo de cosas, pero tengo en cuenta que ellos también se calientan porque hay muchas protestas en los partidos. No me parece una cosa tan grave para montar un problema que no existe”.