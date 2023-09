¿Necesitan a la "Jirafa"? Esto opina un ex jugador del Real Madrid sobre la titularidad de Kepa Arrizabalaga

Luego de la caída del Real Madrid en el clásico madrileño frente al Atlético, las alarmas se han disparado en el equipo blanco debido al mal rendimiento del equipo en el partido del día domingo, donde cayeron 3-1 en el Estadio Cívitas Metropolitano.

Uno de los que salió a hablar sobre el partido de los merengues fue Santiago Cañizares, ex arquero del club, e hizo énfasis en la ausencia del guardameta belga Thibaut Courtois en el equipo debido a su lesión antes de iniciar la temporada.

No tiene sustituto

Cañizares comentó que el español Kepa Arrizabalaga es un buen portero, pero tiene una tarea difícil al tratar de ocupar el vacío de Courtois. "Para mí sí es top mundial, está entre los 10 mejores porteros del mundo. Pero ha venido a suplir al mejor, a Courtois, y no tiene sustituto. ¿Kepa es un gran portero,? Sí. ¿Courtois tiene sustituto, hay alguien que se pueda parecer a Courtois, que le pongas en la portería y no se note? No". Además, destacó que el belga es, a su parecer, el mejor guardameta de la actualidad y el que le garantiza más seguridad durante la temporada.

Sin embargo, elogió la capacidad de Arrizabalaga debajo de los tres palos, pero también dijo que podría salir para intervenir en más acciones dentro del área. "Kepa quizás podría haber intervenido en algún centro si está más fuera de la portería, debajo de los palos no. Pero no son errores de él, los errores vienen mucho antes, antes que se genere la jugada. Debería estar un poquito más fuera y animarse a intervenir en el juego aéreo", explicó.

Una defensa floja

Cañizares habló sobre el mal partido defensivo de la "Casa Blanca" y destacó la falta del brasileño Eder Militao, quien se lesionó en el primer partido de la temporada y se mantendrá fuera por toda la campaña 2023-24, en el centro de la zaga.

"El Madrid llegó, pero estuvo mal en defensa permitiendo esos centros y ocupando mal el área. El área no se ocupa en función de dónde esta el balón, sino dónde está al rival. Además el mejor portero del mundo no está y uno de los mejores centrales tampoco. No son malos los otros, pero Courtois interviene 50 veces más que Kepa en los balones aéreos. Militao lee muy bien los balones al área, Alaba no estuvo bien, no tomó buenas decisiones", dijo.