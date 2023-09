Premier League: El Manchester United mantiene apartado a Jadon Sancho por su polémica con el entrenador

Jadon Sancho y Erik Ten Hag siguen en el ojo del huracán debido a las declaraciones del jugador, quien hace unos días aseguró que el entrenador de los "Diablos Rojos" mentía sobre sus motivos para apartarlo del primer equipo, y ahora el club ha decidido tomar cartas en el asunto para evitar que la situación siga avanzando.

Desde Inglaterra, diversos medios informan que la directiva del United le prohibió a Sancho el uso de cualquiera de las instalaciones del equipo hasta que el inglés no le pida disculpas a su entrenador por desmentirlo a través de las redes sociales. Incluso, el inglés no puede acudir al comedor y se mantiene comiendo con la categoría sub-23.

El joven de 23 años se ha mantenido apartado y entrenando en solitario, ya que la única forma de que pueda volver al primer equipo es disculparse con Ten Hag, pero el jugador no ha demostrado intenciones de hacerlo y se mantiene firme en su posición.

Ten Hag lo acusó de bajo rendimiento

"Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento. No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y así podremos tomar decisiones en primera línea, por eso para este partido no fue seleccionado", dijo el neerlandés sobre el jugador.

Esto causó que Sancho utilizara sus redes sociales para defenderse y desmentir al entrenador. "Por favor, no creáis todo lo que leáis. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo", expresó Sancho para explicar lo sucedido.

Un medio inglés informó que la fractura en la relación entre el inglés y su entrenador se debe a que el jugador no cumplía con la hora de llegada a los entrenamientos y, además, no cumplía con lo que Ten Hag exigía durante las sesiones.

Sus compañeros buscan detener esto

La plantilla del club, liderada porMarcus Rashford, Harry Maguire y Luke Shaw, le han pedido a Sancho que trate de disculparse con su entrenador para acabar con la tensión que hay en el vestuario del United y, aunque entienden la actitud del inglés, saben que la forma en cómo hizo todo público no fue la correcta.

Esta no es la primera vez que Erik Ten Hag se ve envuelto en una polémica con algún jugador dentro en Manchester. La temporada pasada tuvo problemas con Cristiano Ronaldo y, prácticamente, forzó la salida de "CR7" del club.