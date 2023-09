Lo que dijo Deyna Castellanos tras las acusaciones de Sonia O'neill (+Video)

Sonia O'Neill hizo unas acusaciones a través de redes sociales en contra de la entrenadora Pamela Conti y luego del juego entre Venezuela y Uruguay, la capitana Deyna Castellanos habló sobre el tema que ha generado mucha controversia.

La capitana y goleadora venezolana fue clara en rueda de prensa post-partido, ya que respondió con precisión sobre la pregunta sobre este tema que tiene bastante en el foco a todo el seleccionado femenino que jugó par de amistosos en el Estadio Olíimpico de la UCV.

"No estoy enterada de lo que Sonia pudo decir o no pudo decir. Considero que es una persona adulta, si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones habrá que ver que pasó. Yo estoy sumamente orgullosa del equipo que tenemos, somos 23 jugadores y orgullosa de los resultados, en eso me voy a enfocar", dijo la número 9 de La Vinotinto Femenina.

Pese a estas declaraciones, el ambiente no parece ser el mejor dentro del vestuario de Venezuela, ya que a las palabras de O'Neill comentaron las jugadoras Yenifer Giménez y Gabriela García dándole apoyo a su compañera.