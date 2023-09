Mira las impresiones de Pamela Conti ante las acusaciones de Sonia O'neill (+Declaraciones)

Como era de esperarse se le preguntó a la seleccionadora de la Vinotinto femenina, Pamela Conti su postura ante las fuertes declaraciones de la mediocampista, Sonia O’neill que arremetió fuertemente ante la entrenadora italiana.

“Hay normas y reglas en un vestuario internas. Quien no las respeta tiene consecuencias. No voy a hablar del tema porque no me compete. Ella sabrá lo que ha escrito.”, fueron las palabras de Conti en rueda de prensa tras la victoria 1-0 ante Uruguay.

Por otra parte, Deyna Castellanos también rindió sus impresiones ante tales acusaciones de su compañera de selección.

“Si te soy sincera salí de la ducha y me vine para acá, no estoy enterada de lo que Sonia pudo decir, lo que si considero es que es una persona adulta y si tomo la decisión de dar esas declaraciones pues abra que ver que paso, yo estoy orgullosa del equipo que tenemos en este momento”, argumentó la goleadora del cotejo.

De esta manera, la entrenadora puso fin al tema de O’neill, aunque muchas jugadoras de la selección la apoyaron tal es caso de Lourdes Moreno y Yerliane Moreno.