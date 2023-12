Javier Tebas vuelve a atacar a la Superliga y confiesa lo que necesita el fútbol actualmente (+Declaraciones)

Los Premios As han reunido a varias figuras importantes del fútbol español, como David Silva, Antoine Griezmann o Luka Modrić, para otorgarles sus respectivos galardones por la gran temporada 2022-2023 que realizaron. Al ser un evento de la Liga, no podía faltar el presidente de la misma, Javier Tebas, el cual durante la alfombra roja compadeció ante los medios de comunicación y aprovechó de abordar distintos temas que rodean a la competición liguera.

Uno de ellos es el tema de la Superliga, la cual desde que Florentino Pérez la anunció en el año 2021, tanto la UEFA como LaLiga, fueron los primeros en ponerse en contra de esta idea, hasta el punto de amenazar, a todos los clubes que participarán en ella con no volver a jugar la Champions League ni ningún otro campeonato europeo; por ello, el principal responsable de la liga española se pronunció sobre si se podría llevar a cabo este torneo en el futuro, "No. Lo que necesita el fútbol es que las ligas nacionales sigan creciendo y sigan los formatos europeos como están ahora. Que se accedan desde las ligas domésticas".

Asimismo, explicó que no tiene miedo a la resolución que dé la justicia sobre esta nueva competencia y soltó un mensaje para el presidente del Real Madrid, "No. Cuanta más campaña ha habido este fin de semana, más construyen el relato, es que no va a ser tan claro que desestime ese tema. Ya estamos acostumbrados a que Florentino nunca pierde”.

Por otro lado, el ejecutivo español también fue cuestionado por la actuación del arbitraje con el mediocampista inglés, Jude Bellingham, en el último partido ante Villarreal y dio una respuesta bastante contundente, "He visto la feria de Real Madrid TV sobre los árbitros. No creo que haya ninguna campaña ni contra Bellingham ni contra Vinicius a nivel arbitral. Se construyen relatos desde Real Madrid TV muy peligrosos para el fútbol. Los árbitros no están muy acertados y tienen que mejorar, lo llevo diciendo desde hace mucho y el Real Madrid no me apoyaba”.

Mientras que, de las palabras del principal Figueroa Vázquez hacia el jugador del conjunto merengue "Ten cuidado conmigo", Tebas dijo que de confirmarse esto la Liga tomará cartas en el asunto, "Si es tan claro, debe tener un toque de atención como mínimo”.