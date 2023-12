Inter Miami celebra: Pros y contras de la llegada de Luis Suárez al equipo de Messi

La esperada llegada de Luis Suárez le permitirá al inter Miami tener a sus "cuatro fantásticos" particulares en el equipo, pues los que alguna vez fueron parte del "Súper Barcelona" que dominó Europa y el mundo ahora están juntos de nuevo en la MLS, el charrúa se une a Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets en el equipo de moda de Estados Unidos.

El emocionante reencuentro de Luis Suárez con sus ex compañeros de equipo genera una gran expectativa en el fútbol norteamericano, sin embargo, eso no significa que el proyecto del club vaya a tener éxito en el corto plazo o, al menos no lo asegura. Si bien la plantilla de Miami dio un salto de calidad con la llegada de las últimas estrellas, hay que tener en cuenta que el equipo hace unos meses estaba de último de su conferencia y no pudo clasificar a los playoffs.

Muchos de seguro pensarán que la reciente llegada de Luis Suárez representa solo cosas positivas para el inter, no obstante, hay que analizar cuáles pueden ser las desventajas del equipo, ya que ahora mismo no parece que esté muy balanceado para competir por todos los títulos.

Ventajas de tener a Luis Suárez entre los cuatro fantásticos

Uno de los jugadores con los que Messi se ha asociado mejor en toda su carrera es "El Pistolero" Luis Suárez; Ahora estos tendrán la oportunidad de volver a juntarse en un mismo equipo... ¿En qué beneficia a Miami tener a Messi, Suárez Busquets y Alba en la plantilla?: Lo primero es que, sin lugar a dudas, un equipo de tan poca trayectoria como el Inter necesita no solo juventud, sino también experiencia, y ahora mismo no hay otro equipo de la MLS con tanta jerarquía en su plantilla que el Inter Miami.

A pesar de que la anterior temporada no fue un desastre por parte de los delanteros Leonardo Campana y Josef Martínez, no es un secreto que desde la llegada de Messi el equipo dependía casi exclusivamente del '10' para anotar goles, sobre todo en los partidos más exigentes, eso es algo que con Suárez debería de cambiar y de forma drástica. Más allá de la categoría de Suárez, en la época del Barcelona la dupla Leo-Lucho se supo repartir muy sus roles y fueron muy generosos para anotar o regalarse goles entre ellos.

Desventajas de la llegada del goleador charrúa al Inter Miami

Suárez se une a un equipo que ahora con él cuenta con una buena cuota de experiencia, pero también con una edad avanzada entre sus mejores jugadores, con él incluido, de hecho, ninguno de los jugadores más exitosos del equipo tienen menos de 33 actualmente. Entonces, si estos no consiguen ganar en el corto plazo será más difícil con el pasar del tiempo.

El estado físico de "Lucho" es otro de los motivos que podrían preocupar en Miami, pues el mismo Luis Suárez ha sido quien ha explicado que cada día le cuesta jugar más y que tiene que hacerse un tratamiento muy particular para evitar el dolor y poder mantenerse en actividad.