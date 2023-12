Así será el calendario de Messi con el Inter Miami en 2024 (+Calendario)

La temporada 2024 en la Major League Soccer (MLS) promete ser una montaña rusa de emociones con la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi, listo para embarcarse en su primera temporada completa con el Inter Miami. La acción arranca el 21 de febrero con un emocionante enfrentamiento en casa contra Real Salt Lake, adelantándose tres días a los demás partidos inaugurales. Sin embargo, el ocho veces ganador del Balón de Oro podría perderse hasta seis partidos debido a sus compromisos internacionales con la selección argentina.

El calendario de la MLS, recientemente publicado, detalla que cada equipo disputará 34 partidos durante la temporada regular, que concluirá el 19 de octubre. Un dato intrigante es que el único equipo que no estará en acción en esa fecha es Toronto, que finaliza su temporada el 5 de octubre contra el Inter Miami.

En cuanto a los equipos que Messi aún no ha enfrentado en la MLS, la Conferencia Oeste se presenta como un terreno sin explorar para la leyenda argentina. Los enfrentamientos programados contra Los Ángeles Galaxy (25 de febrero), Kansas City (13 de abril) y Vancouver (26 de mayo) prometen ser momentos destacados en la agenda de Messi durante la temporada.

La novedad de equipos que aún no han cruzado caminos con el Inter Miami en la temporada regular agrega un toque de anticipación al espectáculo. Equipos como Seattle, LAFC, Houston, FC Dallas, San José, Portland, Minnesota y Austin figuran en la lista de adversarios inéditos para Messi en la liga estadounidense.

Con la peculiaridad de la MLS de programar partidos incluso durante los períodos de partidos de la FIFA, la presencia garantizada de Messi en estos encuentros clave agrega un atractivo adicional a una temporada que promete ser inolvidable para los fanáticos y seguidores del fútbol.

1. LA Galaxy vs Inter Miami CF

Fecha: 25 de febrero | 8:30 pm ET

Estadio: Dignity Health Sports Park

2. D.C. United vs Inter Miami CF

Fecha: 16 de marzo | 2:00 pm ET

Estadio: Audi Field

3. New York Red Bulls vs Inter Miami CF

Fecha: 23 de marzo | 2:00 pm ET

Estadio: Red Bull Arena

4. Sporting Kansas City vs Inter Miami CF

Fecha: 13 de abril | 8:30 pm ET

Estadio: Children's Mercy Park

5. New England Revolution vs Inter Miami CF

Fecha: 27 de abril | 7:30 pm ET

Estadio: Gillette Stadium

6. CF Montreal vs Inter Miami CF

Fecha: 11 de mayo | 7:30 pm ET

Estadio: Stade Saputo

7. Orlando City SC vs Inter Miami CF

Fecha: 15 de mayo | 7:30 pm ET

Estadio: Exploria Stadium

8. Vancouver Whitecaps vs Inter Miami FC

Fecha: 25 de mayo| horario por definir

Estadio: BC Place

9. Philadelphia Union vs Inter Miami CF

Fecha: 15 de junio | 7:30 pm ET

Estadio: Subaru Park

10. Nashville SC vs Inter Miami CF

Fecha: 29 de junio | 8:30 pm ET

Estadio: GEODIS Park

11. Charlotte FC vs Inter Miami CF

Fecha: 3 de julio | 7:30 pm ET

Estadio: Bank of America Stadium

12. FC Cincinnati vs Inter Miami CF

Fecha: 6 de julio | 7:30 pm ET

Estadio: TQL Stadium

13. Chicago Fire vs Inter Miami CF

Fecha: 31 de agosto | 8:30 pm ET

Estadio: Soldier Field

14. Atlanta United vs Inter Miami CF

Fecha: 18 de septiembre | 7:30 pm ET

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

15. New York City FC vs Inter Miami CF

Fecha: 21 de septiembre | horario por definir

Estadio: Yankee Stadium

16. Columbus Crew vs Inter Miami CF

Fecha: 2 de octubre | 7:30 pm ET

Estadio: Lower.com Field

17. Toronto FC vs Inter Miami CF

Fecha: 5 de octubre | 7:30 pm ET

Estadio: BMO Field