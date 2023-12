MLS: Esto dijo Carlos Vela de su continuidad en la Major League Soccer

El atacante mexicano de Los Ángeles FC, Carlos Vela, espera quedarse en la MLS para culminar sus últimos años de carrera como futbolista profesional. Así lo dijo el mismo futbolista después del encuentro final ante el Columbus Crew, donde cayeron derrotados dos (2) goles por uno (1).

“Me encantaría seguir en la MLS, me encanta Los Ángeles”, afirmó. “Desde que llegué me he sentido como en casa, en la ciudad y en el club, todo bien, han sido muy buenos cinco años”, expresó.

Vela, de 36 años, dijo que descansará unos días antes de planear su siguiente paso profesional, que incluirá al menos un año más o el tiempo que sienta que aún puede desempeñarse al nivel más alto con el equipo al que considere que puede serle útil.

“Un año, seguro”, dijo. “Sabemos que no sólo es decisión mía, no sólo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y si no seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo”.

Asimismo, el ariete tapatío se refirió al cansancio físico y mental que sufre al terminar cada temporada. “Todos los dolores que tienes durante el año, la semana porque ya cuesta más disfrutar jugar. Mentalmente también llega un cansancio fuerte. A veces es mejor parar a tiempo que seguir arrastrándose. Hay que parar en el momento adecuado”.