El Barcelona es el único equipo en la historia con este logro

El FC Barcelona es uno de los equipos más élites del fútbol europeo. Sus títulos, hazañas y jugadores lo han ubicado en un selecto club. Con la reciente gala del Balón de Oro, el FC Barcelona consiguió una gesta que ningún otro club ha logrado tener.

Hazaña del Barcelona

En los últimos 40 años, dos jugadores han ganado el Balón de Oro tres o más veces seguidas:

Lionel Messi

Aitana Bonmatí

Foto cortesía

La española y pieza del Barça, Aitana Bonmatí consiguió el máximo galardón individual del fútbol, siendo este el tercero consecutivo de su carrera, que entregan France Football y la UEFA.

De igual forma, Lionel Messi conquistó el balón dorado de manera consecutiva en cuatro ocasiones, en las ediciones 2009, 2010, 1011 y 2012.