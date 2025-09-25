Fútbol español

El Barcelona es el único equipo en la historia con este logro

Los títulos, hazañas y jugadores han ubicado al FC Barcelona en un selecto club

Por Oriana Garcia
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 09:55 am
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona es uno de los equipos más élites del fútbol europeo. Sus títulos, hazañas y jugadores lo han ubicado en un selecto club. Con la reciente gala del Balón de Oro, el FC Barcelona consiguió una gesta que ningún otro club ha logrado tener. 

NOTAS RELACIONADAS

Hazaña del Barcelona

En los últimos 40 años, dos jugadores han ganado el Balón de Oro tres o más veces seguidas:

  • Lionel Messi
  • Aitana Bonmatí

Foto cortesía

La española y pieza del Barça, Aitana Bonmatí consiguió el máximo galardón individual del fútbol, siendo este  el tercero consecutivo de su carrera, que entregan France Football y la UEFA.

De igual forma, Lionel Messi conquistó el balón dorado de manera consecutiva en cuatro ocasiones, en las ediciones 2009, 2010, 1011 y 2012. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Jueves 25 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol español