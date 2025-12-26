El Real Madrid descarta fichajes en el mercado invernal

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha vuelto a enviar un mensaje de estabilidad, o para algunos de riesgo extremo, al mercado futbolístico. En las últimas horas de este 2025, el club ha confirmado de forma interna que no realizará ninguna incorporación durante la ventana de enero. Ni la baja de larga duración de Éder Militao, ni la irregularidad mostrada en el primer tramo de la temporada han sido suficientes para que Florentino Pérez rompa su regla de oro: el mercado de invierno no ofrece soluciones al nivel del Real Madrid.

La negativa a las peticiones del técnico

Según fuentes cercanas al club, Xabi Alonso (quien ha tenido que reconstruir la defensa en múltiples ocasiones esta temporada) solicitó formalmente un mediocentro y un defensa central para afrontar con garantías el segundo tramo de la competición. Sin embargo, la cúpula blanca ha rechazado la propuesta, argumentando que el mercado invernal está "inflado" y que las piezas disponibles no mejoran significativamente lo que ya hay en Valdebebas.

La dirección deportiva ha instado al técnico vasco a mirar hacia "la fábrica". Nombres como Thiago Pitarch y Jorge Cestero han sido señalados por el club como las soluciones inmediatas para dar profundidad a la rotación.

Los "fichajes" internos

La estrategia del Madrid se basa en la recuperación de sus pilares lesionados. El optimismo reina en los servicios médicos respecto a:

Dani Carvajal: Se espera su regreso para principios de enero de 2026.

Trent Alexander-Arnold: Aunque su temporada ha sido accidentada, el club cuenta con su vuelta a finales de enero.

Aunque su temporada ha sido accidentada, el club cuenta con su vuelta a finales de enero. Éder Militao: El central brasileño, tras su rotura en el tendón del bíceps femoral en diciembre, apunta a volver en abril, lo que el club considera suficiente para el tramo decisivo.

La excepción: la salida de Endrick

Curiosamente, el único movimiento esperado en las oficinas del Santiago Bernabéu es una baja. El joven delantero Endrick, quien no ha gozado de la continuidad esperada bajo las órdenes de Alonso, podría salir cedido al Olympique de Lyon francés hasta final de temporada con el objetivo de no frenar su progresión.

"No se trata de falta de recursos, sino de falta de opciones que encajen en el modelo de club", aseguran desde el entorno de la presidencia. El Real Madrid prefiere esperar al verano de 2026, donde nombres como Wirtz y Konaté ya figuran en la lista de prioridades.