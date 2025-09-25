Revisa la jugada donde Salomón Rondón ocasionó el primer gol ante Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La sexta jornada de La Liga bajará su telón este jueves 25 de septiembre con un duelo con sabor especial entre el FC Barcelona y el Real Oviedo, donde milita el venezolano Salomón Rondón.

Justamente, el criollo ayudó a los suyos a dar la sorpresa parcialmente en el partido, cuando en la presión generó un error del guardameta Joan García, quien ante la premura y su salida del arco dejó la pelota suelta en el mediocampo para que Alberto Reina rematara sin nadie en la valla al minuto 33'.

'Salo' ha jugado un gran primer tiempo, sobre todo desde la presión y el aguante de las pelotas largas, ante la poca capacidad de los suyos para sostener la esférica ante el Barcelona.

¿Cuántos goles ha marcado Salomón Rondón al Barcelona?

El criollo se está reencontrando con un viejo conocido en La Liga, en la que brilló en su día cuando vistió los colores de Las Palmas y Málaga, este último con mejor sabor de boca para el venezolano.

Sobre todo, porque con esta camisa pudo anotar dos tantos a los culés. El primero en 2012, en La Rosaleda, hogar de Málaga, un 1 de enero, en la victoria de los blaugranas (1-4).

Y jornadas más tarde repetiría la fórmula el 2 de mayo del 2012 en otra victoria de la oncena catalana con marcador 4-1, pero este encuentro en el Camp Nou.

Salomón Rondón además ha dicho públicamente que Barcelona es el club de sus amores y que por esa razón no celebró esos tantos ante los culés.