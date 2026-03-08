Carlos Alcaraz supera la efectividad de Roger Federer en Masters 1000

Suscríbete a nuestros canales

El tenis mundial está siendo testigo de un cambio de guardia que no solo se percibe en las sensaciones sobre la pista, sino que se ha consolidado en la frialdad de la estadística. Carlos Alcaraz ha logrado un hito que parecía reservado para la eternidad: superar a Roger Federer en porcentaje de victorias en torneos ATP Masters 1000.

El joven murciano ya se sitúa en el podio histórico de efectividad en la categoría más exigente del circuito después de los Grand Slams, dejando atrás la marca del "Expreso Suizo".

El Top 3

Para entrar en esta selecta lista se requiere un mínimo de 10 partidos disputados, un umbral que Alcaraz ha superado con creces, manteniendo una consistencia que desafía su corta edad. Actualmente, esta élite de eficiencia está encabezada por Rafael Nadal, quien se mantiene como el líder histórico en porcentaje de victorias, seguido de cerca por Novak Djokovic.

La gran novedad radica en el tercer escalón del podio, donde Carlos Alcaraz ha asaltado la posición con una efectividad del 77.98%, producto de un récord de 85 victorias y 24 derrotas. Con este rendimiento, el español ha logrado desplazar a la cuarta posición a Roger Federer, quien ostenta un impresionante 77.91% de efectividad tras haber disputado 489 encuentros en esta categoría, con un balance de 381 triunfos y 108 caídas.

Un ritmo de leyenda

Superar a Federer no es una cuestión menor. Mientras que el suizo forjó su porcentaje de efectividad a lo largo de décadas y centenares de batallas, Alcaraz ha irrumpido con una intensidad que le ha permitido alcanzar esta cifra récord en apenas 109 partidos.

Precocidad vs. longevidad: La estadística revela que Alcaraz no ha necesitado un periodo de adaptación largo en la élite. Desde su primer título en Miami en 2022, su capacidad para dominar en cuadros de alta exigencia ha sido casi infalible. El asalto al "Big Three": El murciano ya no solo compite contra sus contemporáneos, sino que sus verdaderos rivales estadísticos son las leyendas que dominaron el deporte durante los últimos 20 años. Solo Nadal y Djokovic se mantienen por encima en este apartado. Superficie total: Al igual que Federer, Alcaraz ha demostrado que su efectividad no entiende de suelos, sumando triunfos críticos tanto en la arcilla como en el cemento.

Con el 77.98% en su bolsillo, el reto para Alcaraz será mantener esta cifra a medida que el volumen de partidos aumente. La historia nos dice que mantener un porcentaje superior al 75% durante más de una década es lo que separa a los grandes jugadores de los mitos. Sin embargo, al ritmo actual, el español está construyendo un caso sólido para ser considerado el jugador más dominante de la nueva era.

El "Efecto Alcaraz" ya no es una promesa; es una realidad estadística que ha desplazado, por un margen mínimo pero simbólico, la sombra de Roger Federer.