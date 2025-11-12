La curiosa cláusula que podría darle a Messi un último baile con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo escenario del mercado futbolístico ha encendido la ilusión de los fanáticos del FC Barcelona, que podrían presenciar un 'último baile' del futbolista argentino Lionel Messi al combinado catalán.

La famosa 'Cláusula Beckham', normativa de la Major League Soccer, podría permitir que el astro rosarino vuelva a vestir la camiseta azulgrana en calidad de préstamo durante el receso de la competición norteamericana.

La modalidad permite que futbolistas bajo contrato en la MLS sean cedidos a otros clubes mientras la temporada está en pausa (entre diciembre y febrero), sin que ello afecte su vínculo contractual. El regreso de David Beckham al AC Milan en 2009 es uno de los precedentes más conocidos de su uso, de ahí el nombre que se acuñó para la cláusula.

¿Regresará Messi al Barcelona?

Para Messi, cuya relación con el Inter Miami sigue siendo sólida, la alternativa supondría vestir por un breve tramo la camiseta del Barça mientras se prepara para el Mundial 2026. El Barça, por su parte, ve una ventana simbólica para que su ídolo pueda regresar, aunque sea por unas semanas.

No obstante, la operación no es sencilla. Requiere la aprobación de la MLS, el club norteamericano, del Barça y el cumplimiento de los plazos. La cesión debe finalizar antes de que arranque la nueva temporada MLS. Además, el Barça enfrenta restricciones económicas y de inscripción que complican la llegada inmediata de un jugador de talla global como Messi.

Un escenario novedoso

En definitiva, la 'Cláusula Beckham' abre un escenario novedoso: un préstamo temporal de uno de los mejores jugadores de la historia al club de sus amores, sin romper contratos y sin transacciones multimillonarias.

Para el Barcelona sería un golpe emotivo y estratégico; para Messi, una oportunidad de reescribir su vínculo con el Camp Nou, estadio que visitó hace dos días. Para el fútbol europeo, se trata de un nuevo ejemplo de cómo la normativa norteamericana puede dar forma a grandes movimientos globales.