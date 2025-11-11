¡Se sinceró! Lionel Messi rompe el silencio sobre su salida del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi se sinceró sobre uno de los momentos más duros de su carrera: su salida del FC Barcelona. En una entrevista reciente con Diario Sport, el argentino reconoció que la manera en que terminó su etapa en el club no fue como la había soñado.

“Me quedó una sensación rara”, confesó, al recordar que su despedida se dio en circunstancias que nunca imaginó.

El crack rosarino habló con nostalgia sobre aquellos meses marcados por la pandemia, cuando el Camp Nou se encontraba vacío. “Terminé jugando mi último año sin gente”, lamentó. Tras dos décadas en la institución, desde que llegó siendo apenas un adolescente, Messi vivió un adiós silencioso, sin aplausos ni abrazos, lejos del cariño que siempre lo rodeó.

Un Sueño interrumpido

En su plan ideal, Messi se veía retirándose en Europa, defendiendo los colores blaugranas hasta el final.

“No me fui como me lo imaginaba, como soñaba”, admitió con tristeza.

La realidad fue otra: una salida forzada, atravesada por la crisis institucional del club y por decisiones que escapaban a su control.

Aun así, su mensaje final fue de gratitud. El ex capitán del Barcelona reconoció que, más allá del modo en que se dio su partida, el lazo con la afición culé sigue intacto. Ese afecto, construido a lo largo de años de triunfos, lágrimas y gestas históricas, es lo que mantiene viva la conexión entre Messi y el club de su vida, incluso después de una despedida que nunca debió ser así.