Rubiales hablará por primera vez tras la polémica de Jenni Hermoso en el Chiringuito

Esta noche, en El Chiringuito de Jugones, se emitirá la entrevista más esperada y polémica: Luis Rubiales, el expresidente de la RFEF, hablará por primera vez y sin censura tras la sentencia de su caso con Jennifer Hermoso.

Una conversación que promete ser incendiaria, revelando detalles inéditos de uno de los mayores escándalos en la historia reciente del fútbol español.

No te lo pierdas en exclusiva en El Chiringuito a través de Meridano Televisión desde las 9:30 pm bajo la conducción del gran Josep Pedrerol.