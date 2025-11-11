Cotilleo Deportivo

Rubiales hablará por primera vez tras la polémica de Jenni Hermoso en el Chiringuito

El programa será transmitido a traves de Meridiano a las 9:30 de la noche

Por

Meridiano

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 03:15 pm
Rubiales hablará por primera vez tras la polémica de Jenni Hermoso en el Chiringuito
Suscríbete a nuestros canales

Esta noche, en El Chiringuito de Jugones, se emitirá la entrevista más esperada y polémica: Luis Rubiales, el expresidente de la RFEF, hablará por primera vez y sin censura tras la sentencia de su caso con Jennifer Hermoso.

Una conversación que promete ser incendiaria, revelando detalles inéditos de uno de los mayores escándalos en la historia reciente del fútbol español.

No te lo pierdas en exclusiva en El Chiringuito a través de Meridano Televisión desde las 9:30 pm bajo la conducción del gran Josep Pedrerol. 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada churchill Downs
Martes 11 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Cotilleo deportivo