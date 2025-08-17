Aaron Judge dispara jonrón y se acerca a esta cifra por cuarta vez en su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este martes su trigésimo noveno (39) cuadrangular de la temporada en el enfrentamiento ante los Cardenales de San Luis. Encuentro que se llevó a cabo en el Busch Stadium, casa del conjunto de Missouri, ante 33,800 aficionados.

Este es el segundo jonrón de Judge en los últimos siete juegos. Es menester recordar que fue activado de la lista de lesionados el pasado 5 de agosto. No conectada un batazo de cuatro esquinas desde el 23 de julio. Se pone a un solo bambinazo de alcanzar los 40 por cuarta vez en su carrera.

El batazo de Aaron Judge

Corría la parte alta del tercer capítulo, cuando el bateador designado llegó al plato para tomar su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Sonny Gray. Para ese momento, el compromiso se encontraba cinco (5) carrera por dos (2) a favor de los locales.

Sin outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio de Gray, una recta de 92 millas por hora en todo el centro del homeplate, judge haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central-derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 101.4 millas por hora y recorrió 399 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .292, con 1162 hits, 354 jonrones y 807 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .333/.445/.689 (Avg/Obp/Slg); en 409 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 136 imparables, 39 cuadrangulares, anotado 95 e impulsado 91. Ha recibido 83 boletos y 129 ponches.