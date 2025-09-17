¡Contundente! Juan Manuel Márquez con dura crítica a Saúl Canelo Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

Saúl 'Canelo' Álvarez no solo perdió su campeonato indiscutido, el pasado sábado, cuando cayó por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford, sino que se convirtió en un objeto de críticas.

No solo analistas de la disciplina, sino también referentes de la misma, han dado su opinión sobre este reciente combate. Tal es el caso del también mexicano, Juan Manuel Márquez, quien estuvo activo entre 1993 y 2014, enfrentando a dos grandes leyendas como lo son Floyd Mayweather Jr y Manny Pacquiao (ganándole a este en 1 de sus 3 peleas).

Una crítica directa

Este icónico pugilista azteca fue franco con 'Canelo' y su equipo, manifestando que el ex-campeón indiscutible de peso supermediano se vio limitado y sin ninguna estrategia ante su contrincante norteamericano.

''Si no le funcionan los golpes de poder, si no funciona lo que estás haciendo, cuando no le mandan a hacer una estrategia (diferente), no tiene un plan B y eso es un problema. No hay un plan B, creo que la esquina tiene que ver en ese sentido'', expresó Márquez sobre el rendimiento de Álvarez en el programa Desde el Ring, disponible en el canal de Youtube BLCK MNKY TV.

Asimismo, el otrora campeón mundial mexicano en 4 categorías diferentes (pluma, superpluma, ligero y superligero), destacó algunos aspectos de su compatriota en el cuadrilátero.

''En algunos rounds fue competitivo, pero la técnica del boxeo, los contragolpes y creo que también usar muy bien la distancia de Crawford le hizo aspirar a llegar a la victoria'', resaltó el ex-peleador oriundo de Ciudad de México.