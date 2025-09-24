Mets de Nueva York sigue con la soga al cuello en la recta final

Suscríbete a nuestros canales

Cuando todo hacía presumir que la temporada sería un verdadero oasis para los Mets de Nueva York, ya que al principio de la campaña alcanzaron siete juegos de ventaja y eran los líderes de la División Este, ahora están al borde del colapso empatando el tercer lugar del comodín, último acceso a la postemporada y con solo cinco juegos por disputar sin tomar en cuenta la jornada de ayer.

Por ello, ahora están obligados a lograr las cinco victorias, pues de lo contrario quedan fuera y es posible que el mánager venezolano Carlos Mendoza pierda su trabajo.

¿Cuál es la causa?

Sencillamente, dos factores han influido para este desastre. En primer lugar, las lesiones que sacaron a varios lanzadores abridores importantes y en segunda instancia una sequía ofensiva que nadie comprende, sobre todo por tener en sus filas a auténticas superestrellas del beisbol como lo son, entre otros, Juan Soto, Pete Alonso, Francisco Lindor, por solo nombrar tres.

Cinco victorias en fila hasta el domingo anterior habían alcanzado los Rojos, mientras los Mets registran dos reveses, pero han caído a 11 derrotas en 15 encuentros y, por supuesto, ese derrumbe los coloca a las puertas del colapso total.

Los Mets tienen fuera a varios lanzadores importantes entre ellos Tylor Megill (5-5, 3.95), Red Garrett (tres salvados y 3.90 EFE), Frankie Montas (3-2, 6.26), AJ Minter (1.64 EFE) y Griffin Canning (7-3, 3.77 EFE y 70 K).

Sin duda, estos lesionados representan una sensible baja y si se trata de toleteros se pueden mencionar a Tyrone Taylor (.218, 2 HR y 25 CI), Jesse Winker (.229, 1 HR, 10 CI), entre otros. Queda, sin embargo, intacta la fuerza de las estrellas mencionadas, que en los cinco juegos restantes deben sacar el pecho por el equipo.

Nota de Nelson contreras | IG: Nelsoncon2020