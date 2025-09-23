Carlos Mendoza deja claro mensaje para su equipo en recta final de la campaña (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York y los Rojos de Cincinnati llegan a la semana final de la campaña igualados en el último puesto del comodín con marca de 80 victorias y 76 derrotas. No obstante, ambos equipos saben que deben hacer para meterse a la fiesta de octubre.

Así lo dio a conocer el mánager de los neoyorquinos, el venezolano Carlos Mendoza, quien aseguró en una entrevista para Foul Territory que “no todo está perdido”.

Mets necesitan ganar

El conjunto de la Gran Manzana necesita ganar para mantenerse en carrera, sin embargo, no es tan fácil como parece. Puesto que los metropolitanos tienen dos derrotas consecutivas y han perdido seis de los últimos 10 compromisos.

“Para mí y para todos los que estamos aquí, hoy ganamos”, dijo Carlos Mendoza en relación con la mentalidad que está tratando de implantar en el vestuario. No obstante, el mensaje del timonel nos da una idea de la realidad actual de un equipo que ya no controla su destino.

Los Mets terminarán la temporada como visitantes, viajando para enfrentarse a los Cachorros de Chicago, que ya tienen asegurado un puesto en los playoffs, y a los Marlins de Miami, que buscarán arruinarle la temporada a su rival divisional.

“Cuando juegas contra equipos que están fuera de juego, sino contra un equipo como los Cachorros, que quizá no presionen a sus abridores y que podrían usar el bullpen. Es un juego muy complejo, pero al final tienes que estar preparado para todo lo que te lancen y controlar lo que puedas controlar”.

Las circunstancias son desesperadas para los Mets de Nueva York. Están a solo unos pocos partidos malos de completar un colapso devastador que probablemente resultaría en un cambio organizacional serio en la pretemporada.