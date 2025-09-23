Play by Play

Play by Play

Delayed Start
TB 0
BAL 0
DET 0
CLE 0
B: 2
S: 3
O: 3
PIT 2
CIN 0
B: 0
S: 0
O: 1
MIA 0
PHI 1
B: 3
S: 2
O: 2
Warmup
CWS 0
NYY 0
Warmup
BOS 0
TOR 0
Warmup
WSH 0
ATL 0
Pre-Game
NYM 0
CHC 0
Pre-Game
MIN 0
TEX 0
Pre-Game
KC 0
LAA 0
Pre-Game
LAD 0
AZ 0
Pre-Game
COL 0
SEA 0
Pre-Game
MIL
SD
Pre-Game
STL 0
SF 0
Pre-Game
HOU
ATH

DET
85-71 (.545)
0
Alta 2nd 2 outs
0

CLE
84-72 (.538)
Dillon Dingler

AL BATE

Dillon Dingler (C)
0 - 0
Gavin Williams

LANZA

Gavin Williams
1.2 IP, 0 CL, 3 K, 24 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Strike tirándole
Sweeper 85.7 MPH.
Rotación:2.373RPM
3
Bola mala
Four-Seam Fastball 97.2 MPH.
Rotación:2.345RPM
2
Strike cantado
Four-Seam Fastball 97.4 MPH.
Rotación:2.311RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 97.9 MPH.
Rotación:2.362RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 - - - - - - - 0 0 0
0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas DET CLE
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Meadows CF 1-0 0 0 0 .220
G. Torres 2B 1-0 0 0 0 .260
K. Carpenter DH 1-0 0 0 0 .255
S. Torkelson 1B 1-0 0 0 0 .242
R. Greene LF 1-0 0 0 0 .259
D. Dingler C 0-0 0 0 0 .278
Z. McKinstry 3B 0-0 0 0 0 .260
W. Pérez RF 0-0 0 0 0 .248
T. Sweeney SS 0-0 0 0 0 .197




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tarik Skubal 1.0 0 1 0 18-11 2.22
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 1-0 0 0 0 .275
A. Martínez CF 1-1 0 0 0 .228
J. Ramírez 3B 0-0 0 0 0 .282
D. Fry DH 1-0 0 0 0 .174
G. Arias SS 0-0 0 0 0 .223
K. Manzardo 1B 0-0 0 0 0 .236
J. Noel RF 0-0 0 0 0 .158
B. Rocchio 2B 0-0 0 0 0 .233
A. Hedges C 0-0 0 0 0 .149




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Gavin Williams 1.2 0 0 3 24-17 3.03

Detroit
Cleveland
0 H 1
0 HR 0
0 TB 1
0 DEB 1

Detroit
Cleveland
0 K 3
11 ST 17
1 H 0
1 BB 0
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 71 .545 - L6
Guardians 84 72 .538 1.0 L1
Royals 78 78 .500 7.0 L1
Twins 67 89 .429 18.0 W1
White Sox 58 98 .372 27.0 L2
Probabilidad de ganar
54 %
2 parte alta
(B:2 S:3 O:3)

Detroit 0 - 0 Cleveland
Dillon Dingler se poncha tirándole.
Datos del encuentro
Estadio: Progressive Field
Localidad: Cleveland, Ohio
El clima: Clear, 72 ºF
Capacidad: 34.788
Árbitros:
Home Plate: Edwin Moscoso
1era base: Chad Whitson
2da base: Brennan Miller
3era base: Chris Guccione
Delayed Start
TB 0
BAL 0
Alta 2nd ver en vivo
DET 0
CLE 0
B: 2
S: 3
O: 3
Alta 2nd ver en vivo
PIT 2
CIN 0
B: 0
S: 0
O: 1
Baja 1st ver en vivo
MIA 0
PHI 1
B: 3
S: 2
O: 2
Warmup
CWS 0
NYY 0
Warmup
BOS 0
TOR 0
Warmup
WSH 0
ATL 0
Pre-Game
NYM 0
CHC 0
Pre-Game
MIN 0
TEX 0
Pre-Game
KC 0
LAA 0
Pre-Game
LAD 0
AZ 0
Pre-Game
COL 0
SEA 0
Pre-Game
MIL
SD
Pre-Game
STL 0
SF 0
Pre-Game
HOU
ATH
Detroit Tigers
85-71 (.545)
0
Alta 2nd
2 outs
0
Cleveland Guardians
84-72 (.538)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Meadows CF 1-0 0 0 0 .220
G. Torres 2B 1-0 0 0 0 .260
K. Carpenter DH 1-0 0 0 0 .255
S. Torkelson 1B 1-0 0 0 0 .242
R. Greene LF 1-0 0 0 0 .259
D. Dingler C 0-0 0 0 0 .278
Z. McKinstry 3B 0-0 0 0 0 .260
W. Pérez RF 0-0 0 0 0 .248
T. Sweeney SS 0-0 0 0 0 .197




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tarik Skubal 1.0 0 1 0 18-11 2.22
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 1-0 0 0 0 .275
A. Martínez CF 1-1 0 0 0 .228
J. Ramírez 3B 0-0 0 0 0 .282
D. Fry DH 1-0 0 0 0 .174
G. Arias SS 0-0 0 0 0 .223
K. Manzardo 1B 0-0 0 0 0 .236
J. Noel RF 0-0 0 0 0 .158
B. Rocchio 2B 0-0 0 0 0 .233
A. Hedges C 0-0 0 0 0 .149




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Gavin Williams 1.2 0 0 3 24-17 3.03
Probabilidad de ganar
54 %
2 parte alta (B:2 S:3 O:3)

Detroit 0 - 0 Cleveland
Dillon Dingler se poncha tirándole.

Detroit
Cleveland
0 H 1
0 HR 0
0 TB 1
0 DEB 1

Detroit
Cleveland
0 K 3
11 ST 17
1 H 0
1 BB 0
Dillon Dingler

AL BATE

Dillon Dingler (C)
0 - 0

LANZA

Gavin Williams
1.2 IP, 0 CL, 3 K, 24 NP
Gavin Williams
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Strike tirándole
Sweeper 85.7 MPH.
Rotación:2.373RPM
3
Bola mala
Four-Seam Fastball 97.2 MPH.
Rotación:2.345RPM
2
Strike cantado
Four-Seam Fastball 97.4 MPH.
Rotación:2.311RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 97.9 MPH.
Rotación:2.362RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Tigers 0 - - - - - - - 0 0 0
Guardians 0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas DET CLE
Sin carreras
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 71 .545 - L6
Guardians 84 72 .538 1.0 L1
Royals 78 78 .500 7.0 L1
Twins 67 89 .429 18.0 W1
White Sox 58 98 .372 27.0 L2
Datos del encuentro
Estadio: Progressive Field
Localidad: Cleveland, Ohio
El clima: Clear, 72 ºF
Capacidad: 34.788
Árbitros:
Home Plate: Edwin Moscoso
1era base: Chad Whitson
2da base: Brennan Miller
3era base: Chris Guccione

Ver más

TEMAS DE HOY:
Carlos Carrasco Supercopa Endesa Valencia Basket Beisbol MLB
Martes 23 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)