|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|DET
|CLE
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|P. Meadows CF
|1-0
|0
|0
|0
|.220
|G. Torres 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.260
|K. Carpenter DH
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|S. Torkelson 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|R. Greene LF
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|D. Dingler C
|0-0
|0
|0
|0
|.278
|Z. McKinstry 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.260
|W. Pérez RF
|0-0
|0
|0
|0
|.248
|T. Sweeney SS
|0-0
|0
|0
|0
|.197
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Tarik Skubal
|1.0
|0
|1
|0
|18-11
|2.22
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Kwan LF
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|A. Martínez CF
|1-1
|0
|0
|0
|.228
|J. Ramírez 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.282
|D. Fry DH
|1-0
|0
|0
|0
|.174
|G. Arias SS
|0-0
|0
|0
|0
|.223
|K. Manzardo 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.236
|J. Noel RF
|0-0
|0
|0
|0
|.158
|B. Rocchio 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.233
|A. Hedges C
|0-0
|0
|0
|0
|.149
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Gavin Williams
|1.2
|0
|0
|3
|24-17
|3.03
|
Detroit
|
Cleveland
|0
|H
|1
|0
|HR
|0
|0
|TB
|1
|0
|DEB
|1
|
Detroit
|
Cleveland
|0
|K
|3
|11
|ST
|17
|1
|H
|0
|1
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Tigers
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Guardians
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|DET
|CLE
|Sin carreras
