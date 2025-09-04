El "dato corrido" que todos buscan: Descubre cuál es el ejemplar más comentado para la carrera de los acumulados

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 07 su reunión dominical 34, por lo que el público aficionado estará presente y será una jornada con mucha adrenalina, pues se tiene una cartelera de 12 carreras sin eventos selectivos.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La duodécima del programa, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carrera de reclamo) en distancia de 1.100 metros.

Se pudo conocer la noticia que, de 13 participantes, la yegua Queen Vanemar (número 6) quedó retirada por Claudicación Miembro Anterior Derecho, por tanto, la nomina quedó en 12 corredoras.

Una de las inscritas es la importada Tea Tree Bay (GB) (número 5), vuelve a las manos del aprendiz Winder Véliz y presentada por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone. Reaparece a la arena caraqueña luego de 77 días sin correr.

La castaña británica es segunda favorita para la revista con mayor presencia en el hipismo venezolano: Gaceta Hípica.

En su última competencia disputada el día 22 de junio de este año 2025 llegó quinta a 8 cuerpos de la ganadora Gran Nasya.

Ajuste previo: Carrera de los acumulados del 5y6 La Rinconada

El ajuste realizado por la pupila de Uzcátegui fue este miércoles 03 de septiembre, galopó una vuelta, en pelo, cómoda publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).