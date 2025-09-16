Yulimar Rojas sorprende con renovado look muy al estilo de Halle Bailey ¡Radiante!

Suscríbete a nuestros canales

Yulimar Rojas es una de las deportistas venezolanas más importantes, sus piernas largas, cuerpo tonificado y piel canela, logran llevarse la atención en cualquier competencia que participe. Sin embargo, hoy se lleva todas las miradas por el look diferente y renovado utilizado en el Mundial de Atletismo 2025.

Una belleza

Desde Tokio, Japón, el mundo fue testigo del talento y estilo particular que la criolla llevó con unas trenzas largas recogidas.

La conocida “Reina del triple salto”, dejó a todos boquiabiertos con el cabello, muy al estilo de la actriz de Hollywood Halle Bailey, protagonista de la película “La Sirenita”.

La nacida el 21 de octubre de 1995 demostró en el Mundial de atletismo, que es una mujer muy versátil a la hora de escoger esos looks y peinados que llevará a la pista. Un estilo súper moderno, innovador y fresco, que la hizo ver muy guapa.

Unos pequeños accesorios en dorados, el uniforme adecuado para correr y zapatos cómodos, fueron la combinación perfecta que Rojas complementó con las tranzas, muy al estilo jamaiquino.

Gran momento

En la competencia de este martes 16 de septiembre la joven realizó un salto de 14,49, que la califica a la final del Salto Triple femenino en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Es un hecho que la deportista está de vuelta más renovada que nunca y lista para seguir haciendo historia.