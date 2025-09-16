Yangel Herrera evoluciona y apunta a su estreno con la Real Sociedad (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Real Sociedad recibe grandes noticias con la recuperación de Yangel Herrera, quien aún no ha podido disputar sus primeros minutos con su nuevo club en la presente temporada de La Liga. El mediocampista se encuentra recuperándose de forma exitosa y podría saltar a la acción en cualquier momento.

El volante venezolano se convirtió en jugador del conjunto español estando lesionando, luego de sufrir una rotura en los isquiotibiales en su última presentación como jugador del Girona, algo que perjudicó en su posible llamado a la Vinotinto en la última doble fecha de la Conmebol, donde la selección criolla se quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial de 2026.

El equipo de San Sebastián lanzó una publicación en sus redes sociales donde se mostraba a Yangel Herrera entrenando, dejando a la expectativa a los fanáticos de ver un posible estreno del centrocampista en los siguientes partidos en la vigente campaña en el fútbol español.

Yangel Herrera apunta a su estreno con la Real Sociedad

El ex jugador del Girona podría reaparecer en la próxima jornada de La Liga, cuando la Real Sociedad viaje al Estadio La Cartuja para verse las caras ante el Real Betis este viernes 19 de septiembre. El equipo de Sergio Francisco Ramos no ha tenido el mejor arranque en la presente temporada, por lo que la recuperación del venezolano será vital en los siguientes desafíos.

Antes de estrenarse con el conjunto de San Sebastián, Yangel Herrera ya había jugado dos compromisos en la 2025-26 con su antiguo equipo, donde registró 11 goles y repartiendo 5 asistencias en 85 partidos disputados. Se espera que el mediocampista tome un rol protagónico en el esquina de Ramos y comience a generar frutos en la temporada, tomando en cuenta que la oncena apenas ha podido sumar dos puntos en sus primeros cuatro duelos.