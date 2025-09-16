Esto dice Yulimar Rojas tras su regreso a las pistas en el Mundial de Atletismo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Yulimar Rojas regresó como toda una 'Reina del salto triple' en su primera participación en el Mundial de Atletismo, que se celebra en la ciudad de Tokio. La venezolano demostró sus condiciones y avanzó a la gran final de la disciplina con solo un intento.

La anzoatiguense tiene la oportunidad de posicionarse en lo más alto si logra quedarse con la medalla de oro en territorio japonés, precisamente la misma pista donde alzó la dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La criollo reafirmó su posición como una de las principales favoritas del certamen tras saltar 14,49 metros para asegurar su presencia en el título en el campeonato mundial.

Además de su contundencia en su participación, Yulimar Rojas mostró ese carisma que siempre ha caracterizado en sus desempeños en las pistas. La doble medallista olímpica se mostró contenta en su regresó a la máxima competición del atletismo.

Impresiones de Yulimar Rojas en su regreso a las pistas

La 'Reina del Salto Triple' no necesitó alcanzar su mejor marca personal para avanzar a la última instancia de la competencia, lo que deja ver su capacidad para rendir en momentos clave sin agotar todo su potencial. La final del salto triple se desarrollará el próximo jueves 18 de septiembre a la 7:55 am con transmisión de Meridiano TV y minuto a minuto a través de meridiano.net.

Feliz de estar en esta pista que me permitió hacer historia. He intentado más que todo disfrutar y hacer lo que amo. Gracias por todo el apoyo, a todos las personas de que alguna manera han creído en mí y han esperado esto. Nos vemos el 18", declaró Yulimar Rojas después de su primera participación en Tokio.

La múltiple campeones en el salto triple se mostró totalmente renovada y con ganas de regresar a la cima en su disciplina. Su presencia en el Mundial de Atletismo también representa su preparación de cara a los próximos Juegos Olímpicos, que se celebraran desde Los Angeles en 2028.