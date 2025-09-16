El As bajo la manga de Carlos Mendoza que ha salvado a Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

En esta recta final de la campaña, el manager venezolano de Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, tomó una decisión riesgosa pero acertada con respecto a una de sus piezas en el sistema de Ligas Menores.

Tal es el caso del abridor Nolan McLean, que se estrenó el pasado 16 de agosto y se ha consolidado como uno de los grandes salvavidas de la rotación metropolitana.

El arma secreta de Mets

Desde que lanzó su primer pitcheo en Grandes Ligas, hasta la actualidad, el lanzador estadounidense de 24 años demostró ser uno de los grandes aciertos y sus cifras lo respaldan.

El pasado domingo, en la victoria 5-2 del conjunto neoyorquino sobre Rangers de Texas, McLean tuvo una brillante actuación. De hecho, pese a que el juego se definiera en entradas extras, éste silenció la ofensiva texana en 6 episodios completos, permitiendo solo 5 hits, 2 bases por bolas y registrando 7 ponches.

Precisamente por el desenlace del compromiso, no se pudo llevar la victoria, pero sí inscribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas por sus grandes actuaciones.

Tras sus números en esa sexta salida del año, McLean se convirtió en el primer pitcher con una efectividad por debajo de 1.20 y 40 o más ponches en sus primeros 6 juegos iniciados.

De hecho, en los 37.2 innings que acumula, solo ha tolerado 5 carreras, 25 hits y concedido 12 boletos, haciendo gala de su capacidad de salir de apuros en la lomita.